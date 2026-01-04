VIDEO. Venezolanos en Salta apoyan la detención de Maduro: “Es un proceso muy grande el que se tiene que hacer”

Un grupo de ciudadanos venezolanos residentes en Salta se congregó este domingo en la Plazoleta Bolívar para manifestar su apoyo a la detención de Nicolás Maduro y al accionar de Donald Trump y los EEUU.

Con banderas, carteles y testimonios cargados de emoción, los manifestantes expusieron las razones que los obligaron a dejar su país y la preocupación por la situación actual de sus familiares.

"Hay gente que no logra tener oportunidades ni acceso a los servicios básicos, no puedes vivir bien, no te puedes enfermar", comentó Mercedes Chirinos. "La acción que tomó EEUU fue la más acertada y la más necesaria, lo que hicieron fue una extración, si van a intervenir el país, no lo sé, solo hicieron una extración con pérdidas lamentables, pero hicieron el menos daño posible", opinó.



La residente venezolana se mostró cautelosa en cuanto a los pasos que seguirá EEUU: "Todavía existen personas, como Delcy Rodríguez, Padrino López, Cabello y otras más, y habrá que ver qué van a hacer con esas personas, porque es un proceso muy grande el que se tiene que hacer en Venezuela".

Alberto, oriundo de Caracas y radicado en la Argentina desde hace nueve años junto a su esposa, contó que mantiene contacto permanente con sus seres queridos que aún viven en Venezuela. “Quedan muchos familiares directos allá. Apenas se conoció la noticia, empezaron a llegar mensajes hablando de explosiones que estaban escuchando”, relató. En ese sentido, sostuvo que “la justicia internacional tiene procesos abiertos en diferentes lugares” y remarcó que lo que viene por delante “es un proceso muy grande el que se tiene que hacer”.

El venezolano explicó que su llegada al país estuvo motivada por la búsqueda de seguridad jurídica y un futuro para sus hijos. “Es muy duro salir de tu país, tenés que empezar una nueva vida y demostrar desde cero. Soy administrador, pero sabíamos que esto nos podía pasar y estábamos dispuestos a empezar de nuevo”, afirmó, agradeciendo el acompañamiento recibido en la Argentina.

Consultado sobre el escenario político y la asunción de Delcy Rodríguez en la presidencia, Alberto señaló que se trata de “un tema político difícil” y reclamó que, tras las elecciones cuestionadas, “deben abrir el diálogo y encausar votaciones limpias y creíbles para que el país pueda salir adelante”. También advirtió sobre el clima de violencia: “Hoy hay muchas personas armadas en la calle que te impiden las expresiones libres. Mientras más libertad tengamos, vamos a poder avanzar”.

"Deberían informarse"

Respecto a las manifestaciones contrarias, una de ellas se llevó a cabo el sábado en la Plaza 9 de Julio, el residente fue claro: “Todos tienen derecho a expresarse. Si pensara lo contrario sería contradictorio. Pero quienes marchan en contra deberían informarse más sobre lo que sucede en Venezuela. Muchos no son venezolanos ni conocen la realidad; hay una confrontación de ideas que es desigual, porque la oposición no maneja armas”. Y agregó: “Nadie celebra ni sale a protestar libremente porque no hay libertad de expresión. Eso deja en claro que hay una situación armada”.

"Nos fuimos cuando no había comida"

Por su parte, Mareilis, oriunda de Maracaibo, recordó el duro momento en que decidió emigrar junto a su esposo e hijos en 2018. “Nos fuimos cuando no había comida, había que hacer colas interminables. Dejamos a nuestras familias”, contó. Detalló que debieron salir por tierra, ya que por vía aérea “te quitaban los documentos”, y que el trayecto incluyó un paso por Colombia antes de llegar a la Argentina. “Lloramos todo el viaje hasta que llegamos acá”, recordó conmovida.

Mareilis aseguró que hace dos días no logra comunicarse con sus familiares en Venezuela y describió el desarraigo como “un proceso muy fuerte”. Sin embargo, destacó el apoyo recibido en el país: “Acá en la Argentina nos han apoyado mucho”.

La manifestación concluyó con un llamado conjunto a la comunidad internacional para que se garantice justicia, paz y condiciones democráticas en Venezuela.