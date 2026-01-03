VIDEO. Marcharon en Salta en contra el accionar de Trump en Venezuela y la detención de Maduro

Bajo consignas antiimperialistas, antifascistas y antirracistas, una movilización se desarrolló esta tarde en el microcentro de Salta en rechazo al accionar del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela. La convocatoria fue a las 18 y reúnió a agrupaciones de izquierda, organizaciones sociales y partidos políticos.

Con carteles que expresan consignas como “Váyanse al carajo yanquis”, banderas de Venezuela, pancartas y cánticos, los manifestantes se concentraron en la plazoleta Cuatro Siglos y avanzan alrededor de la plaza 9 de Julio.

La marcha se realiza en apoyo al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro, tras su captura y traslado a Nueva York, hecho que los convocantes califican como una agresión imperialista y un ataque a la soberanía de un país latinoamericano.

“Nos puede pasar a nosotros”

Entre los manifestantes, Juan Pablo, brindó su testimonio y explicó los motivos de su presencia en la protesta: “Vengo para demostrar la agresión imperialista a un país totalmente independiente en América Latina. Si dejamos que ocurra, mañana nos puede pasar a nosotros”.

Foto: Javier Rueda

El manifestante sostuvo que la intervención estadounidense responde a intereses económicos: “Esto se veía venir en estos días. A Trump no le interesa Maduro, sino el petróleo y las riquezas del suelo venezolano”.

También cuestionó el rol del gobierno argentino: “Milei es un presidente fiel a los intereses de Estados Unidos, no le interesan ni los argentinos”.

Foto: Javier Rueda

Durante la movilización también se escucharon consignas dirigidas a ciudadanos venezolanos residentes en el país, a quienes algunos manifestantes interpelaron para que “se vayan a defender su país”, en un clima de fuerte tensión discursiva.

El Partido Obrero denunció una “escalada gravísima”

Por su parte, Pablo López, referente del Partido Obrero, remarcó el carácter político de la movilización: “Estamos repudiando la invasión de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de su presidente Maduro. Más allá de que el partido tiene una posición crítica respecto del gobierno de Maduro, es una escalada gravísima que no tiene nada que ver con la defensa de la democracia, ni con la lucha contra el narcotráfico”.

López advirtió que el objetivo de la intervención es económico: “Trump dijo que van a gobernar Venezuela. Van por los recursos naturales y el petróleo”.

Foto: Javier Rueda

También apuntó contra el gobierno nacional: “Acá tenemos un gobierno títere como Milei que entregará todos los recursos”.

El dirigente reclamó el retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses: “Esto es gravísimo y una movilización antiimperialista es fundamental. Por eso participamos con el Partido Obrero y otras organizaciones. Pedimos que se retire toda la intervención norteamericana en Venezuela, todos los militares en la zona del Caribe. El pueblo venezolano tiene que resolver una salida política. La autodeterminación de los pueblos siempre la hemos defendido”.

Foto: Javier Rueda

Finalmente, alertó sobre el impacto regional: “Estados Unidos intenta imponer hegemonía para apropiarse de los recursos de los países. Hasta ha querido quedarse con Groenlandia. Trump ha dicho que defenderá la Doctrina Monroe, es decir, que América Latina sea el patio trasero de Estados Unidos. Esto traerá consecuencias para el conjunto de los trabajadores”.

“Esto no es por Venezuela, es por su petróleo”

Durante la movilización también tomó la palabra Cecilia, quien vinculó la intervención estadounidense con intereses económicos y denunció el alineamiento del Gobierno nacional.

“Hay que defender la soberanía de los pueblos. Tengo familia en Venezuela. Esto no es por Venezuela, es por su petróleo. Milei está alineado con el genocida Trump”, culminó.

En tanto, Antonio, expresó: “lo menos que se puede hacer ante esto es salir a reclamar a la calle. Es angustiante. Ante una actividad armada sobre nuestro contienente, se puede estar de acuerdo o no con Maduro pero una invasión es demasiado”.