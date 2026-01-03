Orozco respaldó la intervención de EEUU en Venezuela: “Es un grito de esperanza"

Al evaluar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la senadora nacional por Salta, María Emilia Orozco, del bloque La Libertad Avanza, expresó un respaldo explícito a la acción internacional y la enmarcó en una lucha regional contra el narcotráfico y los regímenes autoritarios.

“Desde los países que luchamos por la libertad, por supuesto que a favor, creo que es algo que veníamos esperando, ponerle fin a un régimen, a un dictador, a un narcoterrorista, y ponerle fin a un régimen dictatorial. Creo que es un grito de esperanza, no solamente para los venezolanos que la luchan desde adentro, desde ese país, sino sobre todo para todos aquellos que tuvieron que huir del régimen. Argentina, según el último censo, creo que son más de 300.000 venezolanos que vinieron a buscar refugio y que están esperando volver a su país”.

Orozco sostuvo que el régimen venezolano mantiene vínculos directos con organizaciones criminales internacionales: “Tiene fuertes conexiones este narcoestado con carteles narcos como Los Soles, y de hecho lo financian estos narcotraficantes, estos carteles narcos que operan en distintos países. Por eso esta metáfora de decir es como extirpar un cáncer del continente, lo dijo Donald Trump, lo dijo Milei en una de las notas que dio esta mañana temprano en La Nación Más”.

En ese marco, amplió: “Venezuela tenía vínculos con Irán, con Hezbolá, le ha dado apoyo logístico a Hamas, ha financiado a las guerrillas en Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las FARC, es decir, es todo lo que está mal. De hecho, tuvo pronunciamiento en contra de todo lo que sea luchar contra el narcotráfico”.

Seguridad regional, narcotráfico y apoyo internacional

La senadora citó declaraciones del presidente estadounidense para reforzar el diagnóstico de amenaza regional: “Lo dijo Trump en una de sus conferencias, 95% de la droga que entra en Estados Unidos viene de Venezuela, sumado al descontrol de los miles de delincuentes que vienen del cartel de Los Soles. Trump también hizo mención de que Venezuela es el único país de la región que no ha cooperado con las políticas de seguridad continental fundamentales para combatir el narcotráfico”.

En ese sentido, Orozco consideró que esta situación explica la decisión de intervenir: “Yo creo que eso es la piedra angular de por qué lo motivó a poder intervenir y terminar con algo que ya venía haciendo un desfasaje hace muchos años, pero ningún país, décadas, ningún país se animó a hacer lo que hizo hoy Estados Unidos. Obviamente, siendo potencia mundial, teniendo la capacidad en cuanto a su ejército para poder avanzar, lo hizo con el acompañamiento de algunos países como por ejemplo Argentina”.

Transición democrática y oportunidades para Argentina

Consultada sobre si la intervención puede generar un cambio político en Venezuela, Orozco fue categórica: “Totalmente. De hecho, una de las cuestiones que motiva todo este despliegue es lograr una estabilización y una transición. Lo dijo Donald Trump en su conferencia de prensa y Estados Unidos se posiciona como a cargo de este país hasta tanto se pueda asegurar una transición, el orden interno y sobre todo buscar restablecer la democracia, que es algo que no existe hace décadas. Así que sin dudas alguna sí”.

También enumeró los alineamientos regionales: “Y otra cosa para tener en cuenta es cuáles son los países que se posicionan o se manifestaron de manera explícita a favor. Bueno, Argentina lo viene haciendo hace ya mucho tiempo, Javier Milei creo que fue en la OEA donde su discurso prácticamente era anticipándose a todo lo que está pasando. Santiago Peña de Paraguay también lo hizo a favor. Bolivia con paz. Noboa con Ecuador, Kast con Chile. Ahora, ¿quiénes son los que están en contra? Obviamente Cuba, Brasil, México, Colombia, Uruguay”.

Para la senadora, ese posicionamiento será clave en la etapa que viene: “Entonces ahí te das cuenta que sin duda alguna el posicionamiento de estos países a favor también le da de otra perspectiva hasta tanto se resuelva esto y en ese momento de transición yo creo que estos países van a acompañar para que Venezuela resurja una vez más después de tantos años de dictadura”.

"Argentina no estaba muy lejos de Venezuela"

Finalmente, Orozco se refirió a los riesgos y oportunidades para Argentina: “Argentina no estaba muy lejos de Venezuela. Cuando estaba gobernado por el kirchnerismo, esta burbuja y ese aislamiento del sistema y de la geopolítica hizo que nos estancáramos años en cuanto a tratados de libre comercio, en relaciones bilaterales”.

Y agregó: “El apoyo que está teniendo hoy Venezuela con este primer gran paso de los países más importantes de la región, ya también te proyecta un futuro próspero. Y un dato no menor que hoy mencionó Donald Trump en su conferencia de prensa es el potencial del petróleo, es el principal potencial que tiene Venezuela y que al día de hoy solamente se estaba extrayendo lo que dijo un cinco por ciento, y el compromiso de poder potenciarlo más, porque es lo que va a hacer a ese país rico, próspero, y nos guste o no, es un recurso que mueve los intereses de todos los países y no tengo dudas que los ojos del mundo están puestos en eso”.

Sobre el proceso institucional, concluyó: “Entonces, es una manera de resguardar al país y hasta tanto esté esta transición democrática donde asuman los presidentes electos, que ahí también hay un hay un paréntesis, porque hoy estaba leyendo que en base a la constitución nacional que, en base a su constitución, si pasados los 12 meses no asumen en el cargo los electos, hay que llamar nuevamente a elecciones, así que eso también es algo para tener en cuenta”.