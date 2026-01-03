Antonio Hucena tras la caída de Nicolás Maduro: la invasión a Venezuela pone en alerta a toda América Latina

Para el secretario general de la Comisión de Acción Política del PJ Salta y presidente del Círculo de Legisladores, Antonio Hucena, el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, representan una amenaza sin precedentes para la democracia latinoamericana, un acto autoritario que pone en alerta a los gobiernos de la región y evidencia el interés estratégico por los recursos naturales del país caribeño.

“En lo personal y también con la militancia del Partido Justicialista, obviamente que lo que sucedió en la madrugada en el vecino país de Venezuela no deja de ser una preocupación por el modo, por la práctica excesiva de una potencia del mundo como lo es Estados Unidos en manos de Donald Trump. Creemos de que la invasión, más allá de que es cuestionable lo que venía sucediendo en Venezuela, esto no significa estar en defensa del Chavismo. Lo que debe preocupar a la dirigencia política, a las democracias latinoamericanas especialmente, es la decisión autoritaria de invadir un país con armamento de alta tecnología, sin importar las consecuencias, obviamente usando los justificativos de que gobernaba un régimen”, señaló Hucena.

El dirigente explicó que, aunque Venezuela debe encontrar una solución democrática interna, “más allá de que el país debe encontrar una solución democrática de manera interna, porque lo establecen los tratados de la OEA, acá se han violado los tratados internacionales, se han violado las cartas que tiene tanto la ONU, pero particularmente la OEA que es la organización del Estado americano, entonces debe ser una preocupación. Los países latinoamericanos deben expresarse, creemos que no es el camino, porque si uno avizora las últimas declaraciones del presidente norteamericano, dice prácticamente: nos vamos a quedar todo el tiempo necesario, vamos a gobernar Venezuela”.

Hucena calificó la medida de “lo más antidemocrático” y advirtió que “ya parece que también él se ha contagiado de un régimen, porque está jugando por arriba de las instituciones. Eso debe preocupar a los gobiernos latinoamericanos y a los gobiernos del mundo, porque en realidad creo que van por los recursos naturales y precisamente creo que van por el potencial energético petrolero que tiene Venezuela”.

Una invasión que marca un precedente global

En cuanto al efecto global de la intervención, señaló: “Yo tengo una mirada de que no es el camino, aunque sea para restaurar o para mejorar. Creemos de que el ataque de manera inapropiada, autoritaria, es como que a nosotros le caigamos mal a Estados Unidos y vengan por el litio y atenten contra las autoridades y se lleven nuestras autoridades detenidas. Lo que hubo es una invasión al suelo venezolano por tropas norteamericanas con una planificación de la CIA, con alto armamento sofisticado que tiene Estados Unidos, pero que esto marca en el mundo un cambio, no de paradigma, sino de pensamiento. Creo que Rusia, creo que países como China están mirando que esta actitud autoritaria y con el armamento que tiene Estados Unidos no deja de ser una alerta por las discusiones que hay en el mundo más relacionadas con los recursos naturales”.

Hucena también cuestionó la captura del presidente venezolano: “Yo creo que habrá mucho para discutir qué es lo que pasó exactamente, porque es como que entran a su casa y los saquen a cualquiera en un pijama y nadie era el presidente, no sé qué ha sucedido, parecería ser que han perdido el control porque los helicópteros llegaron y se llevaron un presidente que ahora va a terminar creo en Nueva York, así que lo que sucedió no es normal para el mundo. Debe ser un análisis de quienes tienen hoy la tarea de gobernar los países, especialmente digo América Latina no puede dormir. Yo creo que ningún Estado latinoamericano debería estar muy tranquilo con lo que ha sucedido”.

Impacto regional y control de recursos naturales

Sobre la postura de otros líderes, manifestó: “Compartimos el pensamiento del presidente Lula, del presidente de Chile. Obviamente que el presidente nuestro argentino aplaude al gobierno norteamericano. Yo digo que ningún presidente debería aplaudir que un país con potencia como Estados Unidos, cualquier país tenga la decisión y la autoridad de invadir otro país, más allá de lo que estaba viviendo Venezuela, que es cuestionable, pero creemos que los problemas que tiene un país los deben resolver los ciudadanos de ese país y no a fuerza de armamento como lo hizo Estados Unidos”.

En cuanto al impacto regional, Hucena subrayó que “va a tener consecuencias y las consecuencias tienen que ver con los recursos naturales, tienen que ver con que acaba de anunciar el presidente norteamericano que las empresas petroleras estadounidenses van a ingresar a suelo venezolano y van a llevar adelante toda la explotación de petróleo. Nosotros desde Argentina tenemos obviamente el potencial de Vaca Muerta, tenemos un gran desarrollo petrolero, pero la gran reserva que hay en el mundo, nadie la niega, está en Venezuela y de manera descarada el presidente norteamericano anuncia que va a gobernar Venezuela el tiempo que sea necesario, que el país va a salir adelante, que vienen inversiones y no lo niega, que el desarrollo y la explotación petrolera la harán las compañías petroleras. De manera oficial lo acaba de anunciar en una conferencia de prensa. Entonces eso también va a incidir en el mercado petrolero mundial y se entiende claramente que esta decisión de atacar Venezuela, más allá de que era cuestionable o es cuestionable el régimen Chavista, más que por Maduro, creo que han venido por el petróleo en América Latina y en un país como Venezuela”, finalizó.