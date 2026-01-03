PUBLICIDAD

Ataque de EEUU a Venezuela
caida de maduro
El tiempo en Salta
Captura de Nicolás Maduro
Rally Dakar 2026
Alimentación en verano
Venezuela
Internacionales

DONALD TRUMP MOSTRÓ LA PRIMERA FOTO DE NICOLÁS MADURO TRAS SER CAPTURADO EN VENEZUELA

Fue detenido junto a su esposa en un operativo realizado por las fuerzas especiales de EEUU. 
Sabado, 03 de enero de 2026 13:39
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su cuenta de la red social Truth la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela a manos de fuerzas especiales estadounidenses.

 

 

 

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", dice el escueto mensaje que acompaña a la imagen, que es el primer testimonio gráfico que muestra a Maduro luego de ser capturado por militares estadounidenses.   “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social. Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

Temas de la nota

Temas de la nota

