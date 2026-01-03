DONALD TRUMP MOSTRÓ LA PRIMERA FOTO DE NICOLÁS MADURO TRAS SER CAPTURADO EN VENEZUELA

inicia sesión o regístrate.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su cuenta de la red social Truth la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela a manos de fuerzas especiales estadounidenses.
"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", dice el escueto mensaje que acompaña a la imagen, que es el primer testimonio gráfico que muestra a Maduro luego de ser capturado por militares estadounidenses. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social. Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.