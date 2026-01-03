PUBLICIDAD

3 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Venezuela
Internacionales

“La región se vuelve extremadamente peligrosa”: Lía Caliva condenó la intervención de EEUU en Venezuela

La presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo y diputada nacional mandato cumplido repudió la intervención estadounidense en Venezuela, denunció una violación al derecho internacional y advirtió sobre las consecuencias para América Latina.
Sabado, 03 de enero de 2026 16:57
Ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo y diputada nacional mandato cumplido, Lía Caliva, expresó una dura condena y manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano.

“Ante todo quiero expresar solidaridad con el hermano Pueblo Bolivariano y condenar enérgicamente la brutal agresión imperialista del gobierno yanqui de Trump contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Los ataques perpetrados hoy por Estados Unidos en Caracas y otros puntos del país, el arresto y secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y las muertes de militares y civiles venezolanos constituyen un hecho gravísimo de injerencia imperialista y son inaceptables para toda la comunidad internacional”.

Caliva advirtió sobre la magnitud del hecho y sus implicancias regionales: “Sabemos la gravedad que implica este ataque directo sobre la soberanía de Venezuela y lo extremadamente peligrosa que se torna nuestra región. Las consecuencias serán todas negativas para América Latina, una zona de paz que aporta y garantiza estabilidad, trabajo, energía, alimentos al mundo entero”.

Recursos estratégicos y violación del derecho internacional

Desde su rol político, la dirigente remarcó el rechazo de su espacio a la intervención militar: “Desde el Partido Comunista Revolucionario y Partido del Trabajo y del Pueblo repudiamos esta criminal violación de la soberanía venezolana y el derecho internacional, y expresamos nuestra plena solidaridad con Venezuela frente a esta escalada belicista nunca antes vista en la historia”.

En ese sentido, sostuvo que “ningún país extranjero tiene derecho a intervenir de esta manera en los asuntos internos de otro Estado. Sólo el pueblo venezolano tiene derecho a decidir su destino. La intervención militar estadounidense muestra la falsedad de sus argumentos de ‘lucha contra el narcotráfico’”.

Caliva fue contundente al señalar los intereses detrás del conflicto: “El imperialismo yanqui, como parte de su disputa con las otras potencias imperialistas por el control de América Latina y el mundo, lo que quiere son los recursos estratégicos de Venezuela”.

Críticas al gobierno argentino y llamado a la movilización

La dirigente enmarcó el episodio en una lógica histórica de intervenciones: “Es un nuevo ejemplo de cómo, bajo el pretexto de ‘defender la democracia’, el imperialismo norteamericano impulsó invasiones y golpes de Estado, impuso gobiernos títeres y saqueó recursos, sembrando guerras, miseria y violencia en numerosos países”.

También apuntó contra la postura del gobierno nacional: “Desde nuestros espacios denunciamos también la actitud cómplice del gobierno de Javier Milei, que fiel a su política de entrega nacional se subordina a los planes de Washington traicionando la histórica política argentina de no intervención y hermandad latinoamericana”.

Finalmente, Caliva exigió medidas concretas y anunció acciones de protesta: “Exigimos el cese inmediato de los ataques, el retiro de las fuerzas estadounidenses de la región, la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa y su repatriación inmediata a Venezuela.

En estos momentos estoy en Buenos Aires y voy a participar de movilización unitaria que convocamos para repudiar la intervención yanqui en Venezuela, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la unidad de nuestra América frente a toda agresión imperialista”.

