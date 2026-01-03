Nicolás Maduro aterrizó en una base militar de EEUU tras su detención en Venezuela 

El presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó esta tarde en una base militar de Estados Unidos, según informaron medios internacionales con fuentes en Washington, luego de ser trasladado tras la operación que derivó en su captura en Venezuela.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial publicada en sitios web del gobierno estadounidense (.gov) que detalle el lugar exacto del aterrizaje. No obstante, distintas coberturas periodísticas coinciden en que el avión que transportó a Maduro tocó suelo estadounidense en una instalación militar ubicada en el estado de Nueva York.

De acuerdo con la información difundida por cadenas y portales internacionales que citan a funcionarios estadounidenses, el mandatario venezolano quedó bajo custodia federal tras arribar a una base militar, como paso previo a su traslado al ámbito judicial.

Los reportes señalan que el procedimiento responde al esquema de seguridad habitual para detenidos de alto perfil, aunque las autoridades estadounidenses no difundieron imágenes ni comunicados oficiales que respalden públicamente el operativo.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicaron información oficial en sus portales sobre el aterrizaje de Maduro en una base militar.

Traslado a tribunales federales

Según lo informado por medios estadounidenses, el arribo a la base militar forma parte del protocolo previo al traslado de Maduro a un tribunal federal, donde enfrenta causas judiciales abiertas con anterioridad en Estados Unidos.

Este procedimiento se enmarca en las declaraciones públicas realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Maduro será juzgado en Nueva York.