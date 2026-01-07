Cómo vivir un verano diferente en los Parques Urbanos de Salta

Enero suele ser sinónimo de pausa, calor y tiempo compartido. En ese clima, Los parques urbanos de la ciudad se preparan para asumir un rol protagónico: convertirse en puntos de reunión donde el descanso se mezcla con la curiosidad, el movimiento y la creatividad. Durante todo el mes, una agenda diversa y abierta invita a niños, jóvenes y familias a reencontrarse con el aire libre a través de propuestas recreativas, culturales y educativas, sin costo y con acceso para vecinos y turistas.

La iniciativa, impulsada por la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, alcanza al Parque del Bicentenario, el Parque Sur y el Parque de la Familia, espacios que concentrarán actividades diseñadas para promover el bienestar, el encuentro comunitario y el disfrute responsable de los entornos verdes. Algunas propuestas cuentan con cupo limitado y requieren inscripción previa, mientras que otras son gratuita.

Parque del Bicentenario

El Parque del Bicentenario ofrece una agenda marcada por el contacto directo con la naturaleza y el juego compartido. El movimiento se inició el martes pasado con el festejo de Los Reyes Magos, donde hubo sobrado entretenimiento para los niños, que disfrutaron a pleno con Melchor, Gaspar y Baltasar. Entre las actividades destacadas se encuentran la observación de aves para niños, pensada para chicos desde los 6 años, con encuentros los días 9 y 16 de enero, en horarios de 9 a 11 y de 16 a 18.30. La propuesta requiere inscripción previa y tiene cupo para 15 niños por jornada (comunicarse al teléfono 3874766677).

Los Viernes de Juegos en Familia, programados para los días 9, 16, 23 y 30 de enero, de 16 a 18, invitan a compartir una tarde lúdica sin inscripción previa. A esto se suman las jornadas de Recreación y Juegos de Agua, ideales para combatir el calor, los días 14, 21 y 28, de 17 a 19, con inscripción y cupo limitado.

La agenda también incluye propuestas nocturnas como la escucha y avistaje de anfibios, los días 14, 16, 21 y 23, de 19 a 21, y actividades de avistaje de aves para toda la familia los días 17 y 24, de 9 a 12. El mes se completa con un Encuentro de Colonias de Verano, previsto para el 22 de enero, de 9 a 12, que reunirá a distintos grupos en una jornada de intercambio y recreación.

Parque Sur

El Parque Sur se suma con propuestas que combinan arte, entretenimiento y participación comunitaria. Durante el mes, el ciclo Jugate en el Sur ofrecerá jornadas recreativas los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30, de 16 a 18.30, con inscripción previa al 3875491191.

El cine al aire libre tendrá su espacio hoy con Tarde de Pelis en el Sur, también los días 15, 22 y 29, a partir de las 19, una invitación a compartir películas en familia bajo el cielo de verano. Además, el 11 de enero, de 10 a 21, se desarrollará una Feria de Emprendedores, que reunirá propuestas locales y fortalecerá el circuito de economía regional.

Parque de la Familia

El Parque de la Familia propone un calendario centrado en el juego creativo y la participación infantil. hoy desde las 10 habrá talleres como Squishies caseros8, Memotest artesanal el 13 y los Mini desafíos en el Parque, que se repetirán los días 9, 16, 23 y 30, a las 18.

El cine también dirá presente con Cine de Verano bajo las estrellas, el 15 de enero a las 20, mientras que las Aguas danzantes funcionarán de jueves a domingos y feriados, en horarios de 11 a 12 y de 17 a 19, como una de las atracciones más convocantes para grandes y chicos.

Espacios públicos

Más allá del detalle de cada actividad, la agenda de verano pone en valor a los parques como espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute colectivo. La propuesta apunta a fortalecer el turismo urbano, ofrecer alternativas accesibles en época estival y consolidar hábitos de uso responsable de los espacios públicos.

Quienes deseen conocer sobre las actividades, los requisitos de inscripción y posibles actualizaciones pueden consultar las redes sociales: Instagram @parquessalta y Facebook Parques Urbanos Gobierno de Salta. En un verano donde el tiempo compartido gana valor, los parques se abren como una opción cercana, gratuita y pensada para la comunidad.