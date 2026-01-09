Sáenz propone a Martín Plaza y Martín Diez Villa para completar la Corte de Justicia de Salta

El gobernador Gustavo Sáenz definió los nombres que propondrá para cubrir las dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta y avanzar así en la integración plena del máximo tribunal provincial. Se trata de Martín Plaza y Jorge Martín Diez Villa, cuyos pliegos serán remitidos en los próximos días al Senado, dando inicio al procedimiento constitucional previsto para la designación de jueces de Corte.

La decisión del Ejecutivo se produce luego de la finalización de los mandatos de Guillermo Catalano y Ernesto Samson, quienes dejaron sus cargos a fines del año pasado, generando dos vacantes en el tribunal. Con estas postulaciones, el Gobierno provincial busca completar la conformación de la Corte, que está prevista con nueve miembros.

Una vez ingresados los pliegos en la Cámara alta, se activará el mecanismo institucional que contempla la publicación de los antecedentes, así como un período formal de adhesiones e impugnaciones ciudadanas, instancia que permite a la sociedad civil expresar apoyos u observaciones fundadas sobre los candidatos antes del debate legislativo.

Las propuestas combinan trayectorias de distintos ámbitos del sistema judicial y del derecho. Por un lado, Jorge Martín Diez Villa, actual Defensor General de la Provincia, con marcada especialización en el fuero penal; por otro, Martín Ignacio Plaza, abogado con amplio recorrido en el derecho administrativo, función pública y actividad académica.

Martín Ignacio Plaza

Martín Ignacio Plaza es abogado especializado en Derecho Administrativo y Derecho Público, con formación de posgrado en Máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, además de estudios de especialización en Argentina y en el exterior. Plaza se desempeñó como asesor y funcionario en el Senado de la Nación, en los Ministerios de Defensa y de Seguridad, fue Procurador General de la Municipalidad de Salta, gerente de Asuntos Jurídicos del ORSNA, y asesor del Gobierno de la Provincia y de la Auditoría General de la Nación. Actualmente ocupa el cargo de Director de la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Diez Villa

Por su parte, Diez Villa es abogado y escribano, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1994. A lo largo de su carrera ocupó cargos en la Municipalidad de la Ciudad de Salta, desarrolló actividad docente en la UBA y en la Universidad de Morón, y fundó el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal en el Colegio de Abogados de Salta, consolidando un perfil técnico en el derecho penal.

En agosto de 2022 asumió como Defensor General de la Provincia, y en abril de 2023 fue designado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, organismo clave creado tras la reforma constitucional de 1998, encargado de la selección y remoción de magistrados inferiores del Poder Judicial y de funcionarios del Ministerio Público.

El camino legislativo

Con la remisión de los pliegos al Senado, se abrirá ahora una etapa decisiva en la que los antecedentes de ambos postulantes quedarán bajo análisis público y legislativo. Tras el período de participación ciudadana, la Cámara alta deberá otorgar o rechazar los acuerdos, en una definición que permitirá, finalmente, completar la integración del máximo órgano judicial de la provincia.

La discusión que se abre no sólo involucra nombres propios, sino también el perfil institucional y el equilibrio interno de la Corte de Justicia, en un contexto donde las decisiones del tribunal resultan centrales para el funcionamiento del sistema judicial y la vida institucional de Salta.