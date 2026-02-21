PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma laboral
Juicio por expropiación de YPF
Gobierno nacional
Reforma laboral
Cuesta del Obispo
Argentina - Primera Nacional
Industriales
Reforma laboral
Juicio por expropiación de YPF
Gobierno nacional
Reforma laboral
Cuesta del Obispo
Argentina - Primera Nacional
Industriales

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Horas críticas para el transporte en Cuba

Los cubanos sufren el severo racionamiento del combustible.
Sabado, 21 de febrero de 2026 00:28
En las calles de La Habana ya no se ven autos. EFE
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Maykel, cubano de 35 años, nunca había caminado tanto en su vida. Este vendedor de viandas recorre 20 kilómetros para trabajar y volver a casa. La alternativa sería gastar por día cerca del 16 % de su sueldo mensual.

Su rostro agotado es el de muchos isleños que se encuentran en medio de una crisis del transporte al límite, azuzada por el cerco petrolero que impuso Estados Unidos a la isla en enero.

Los cubanos no son ajenos a lidiar con un transporte público ausente o, en el mejor caso, deficiente. Pero para Maykel, los niveles de los últimos días son algo que no se podía imaginar ni en sus pesadillas.

"Pero, bueno, sobrevivimos", cuenta desde su puesto en el mercado.

La presión estadounidense –Washington amenazó con aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana– está paralizando progresivamente la economía isleña, que se encontraba ya en una situación muy precaria tras seis años de grave crisis.

Como respuesta, el Gobierno cubano ha puesto en marcha un duro plan de contingencia que incluye la reducción del transporte público y un severo racionamiento del combustible, que ha disparado los precios de la gasolina y el diésel en el mercado negro.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD