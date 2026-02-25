Conmoción en barrio Ceferino: investigan la muerte de una mujer

Un confuso episodio ocurrido este miércoles en barrio Ceferino es investigado "como muerte dudosa", luego de que una mujer de 55 años, identificada como Patricia, fuera hallada sin vida en un inmueble ubicado en la intersección de Gabino Blanco y Lavalle, donde se desplegó un importante operativo policial.

Fuentes de la investigación dijeron a El Tribuno que la víctima sería la encargada de un inquilinato. Según las primeras averiguaciones, el conflicto se habría originado cuando la mujer le cortó el servicio de internet a una inquilina -mayor de 30 años- por una deuda pendiente.

La inquilina fue a reclamar por la situación y se produjo una discusión que derivó en un forcejeo. En ese contexto, la mujer cayó y falleció, por lo que la causa quedó bajo investigación para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Testigos habrían observado el momento del forcejeo, mientras que la inquilina quedó demorada por personal policial y a disposición de la Justicia.

Los peritajes y las declaraciones serán claves para establecer responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

A su vez, según relató la hermana de la víctima en diálogo con el medio Con Criterio Salta, la mujer con la que discutió "tenía problemas con mi hermana desde hace mucho. Vino con un grupo de chicos con palos y cuchillos”, afirmó, al tiempo que describió a la mujer como “conflictiva” y sostuvo que existía un reclamo previo para que abandonara el lugar.

Un fuerte operativo policial se implementó en inmediaciones de la vivienda donde la mujer fue encontrada sin vida, hasta que arribó personal del CIF, para realizar las pericias de rigor.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.