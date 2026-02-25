VIDEO. Bettina Romero descartó responsabilidad de su gestión en la caída de la columna del puente de Santa Lucía

La exintendenta de Salta afirmó que el colapso parcial del puente corresponde a la estructura original, de más de 50 años, y no a la obra ejecutada durante su administración.

La exintendenta de Salta, Bettina Romero, salió al cruce de las versiones que atribuían a su gestión responsabilidades en los daños registrados en el Puente Santa Lucía. Según sostuvo, “quisieron instalar” que lo ocurrido estaba vinculado con la intervención realizada hace seis años, pero remarcó que esa afirmación es falsa.

Romero aseguró que el pilar norte -parte de la obra ejecutada durante su mandato- se encuentra “en pie y firme” y destacó que los trabajos se realizaron con estudios previos y cálculos estructurales aprobados por el Copaipa (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines).

"Quisieron instalar que lo que se cayó en el Puente Santa Lucía tenía algo que ver con la obra que realizamos durante mi gestión. Eso es falso. Y estoy acá para demostrarlo con hechos", expresó Bettina en un video gradado en el mismo puente, donde señaló las obras que se realizaron en su gestión y que permanecen en pie.

Indicó que el inconveniente se produjo en un sector de la estructura original del puente, que supera el medio siglo de antigüedad, y subrayó la necesidad de mantenimiento e inspecciones periódicas en este tipo de infraestructuras.

"Aquí se ve, en pie y firme, el pilar norte, que es la obra que ejecutamos hace seis años, en plena pandemia. Una obra que se construyó con estudios previos y cálculo de estructura aprobado por el Copaipa. La obra está en perfectas condiciones".

Cómo será el nuevo puente

Mientras continúa el análisis técnico sobre la infraestructura actual, desde la Municipalidad confirmaron que el proyecto del nuevo puente contempla una estructura más amplia, con cuatro trochas -dos por sentido-, carriles exclusivos para bicicletas y motos, además de veredas peatonales iluminadas.

La obra demandaría una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y tendría un plazo estimado de ejecución de más de un año. También se evalúa si el nuevo viaducto se construirá sobre la misma traza o en paralelo al existente.

El proyecto es considerado estratégico por el crecimiento urbano en la zona. En ese marco, se prevé habilitar un primer sector antes de fin de año, particularmente el tramo vinculado a Urquiza, donde se busca reubicar y reactivar la actividad de los puesteros, parte de los cuales ya fueron trasladados de manera provisoria al pasaje Miramar.