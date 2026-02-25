VIDEO. Cazzu hará su primer estadio y eligió Jujuy para su gran show: fecha y venta de entradas

La cantante Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, anunció que el próximo 12 de septiembre realizará su primer show en un estadio, y eligió hacerlo en su provincia natal: Jujuy.

El recital se llevará a cabo en el estadio 23 de Agosto, con capacidad para 25 mil personas, y genera gran expectativa por la magnitud del espectáculo, que promete convocar a miles de fanáticos y convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la provincia.

Entradas y beneficios

La preventa comenzará el 2 de marzo a partir de las 12 a través de la plataforma Norte Ticket, mientras que la venta general se habilitará el 3 de marzo desde el mediodía.

Además, quienes abonen con tarjetas Macro Visa podrán acceder al beneficio de pagar en cuotas sin interés.

Furor en San Pedro por el streaming

Este miércoles, San Pedro de Jujuy es escenario de un hecho inédito para el streaming argentino. Desde temprano, miles de personas comenzaron a acampar en la Plaza Belgrano para presenciar la transmisión especial de Tapados de Laburo junto a la artista jujeña.

La convocatoria superó todas las expectativas: fans llegaron no solo desde distintos puntos de la provincia, sino también desde otras regiones del país, muchos de ellos en micros especialmente organizados para la ocasión.

El clima en la plaza es de fiesta, con música, banderas y una fuerte expectativa por el encuentro.

Un regreso cargado de emoción

En la previa del anuncio, la artista dialogó con la prensa jujeña y explicó que eligió la ciudad de San Pedro de Jujuy como escenario simbólico de este gran paso en su carrera.

Con visible emoción, Cazzu remarcó el orgullo que siente por sus raíces y recordó su infancia y adolescencia en la provincia. Para la cantante, este show no será solo un logro profesional, sino también un homenaje al lugar donde nació su identidad artística.