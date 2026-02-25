PUBLICIDAD

25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
El Tunal
La Libertad Avanza
Salud
Caso Fernando Báez sosa
Javier Milei
Patricia Bullrich
Lionel Messi
Gran Hermano
maltrato animal
Municipios

VIDEO. En Metán retienen caballos por maltrato y labran infracciones por contaminación

Efectivos de la Policía de la Provincia retuvieron equinos utilizados para tracción a sangre y sancionaron a personas por arrojar residuos en la vía pública.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 19:47
La División Rural y Ambiental llevó adelante este miércoles una serie de operativos en Metán en el marco de controles vinculados al cuidado del ambiente y la protección animal.

Durante el primer procedimiento, los uniformados retuvieron dos caballos que eran utilizados por sus propietarios para transportar restos de poda.

La práctica constituye una infracción a la Ley Nacional de Maltrato Animal N.º 14.346, ya que implica condiciones de trabajo forzoso y afecta el bienestar de los animales, especialmente en actividades de tracción a sangre.

Desde la fuerza remarcaron que el maltrato animal es una problemática que impacta no solo en los animales sino también en la sensibilidad social, y recordaron la importancia de promover conductas responsables y respetuosas.

 

En paralelo, se labraron varias infracciones a personas que arrojaban basura y escombros en la vía pública. Según indicaron, este tipo de acciones genera contaminación del suelo, del aire y del agua, con efectos negativos para la salud y el entorno.

Las autoridades reiteraron que la protección del ambiente y el trato digno hacia los animales requieren del compromiso de toda la comunidad, y llamaron a adoptar prácticas sostenibles para mejorar la calidad de vida colectiva.

