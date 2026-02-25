Choque fatal en ruta provincial 5: una persona murió tras impactar contra un camión en Las Lajitas

Un nuevo siniestro vial con desenlace trágico se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, a la altura de La Lajitas. Por causas que se investigan, una camioneta chocó contra un camión con doble acoplado y el impacto provocó la muerte de una persona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo de menor porte habría impactado desde atrás al transporte de carga. Personal policial y peritos trabajan en el lugar para establecer con precisión qué ocurrió en los minutos previos al hecho.

Entre las hipótesis preliminares no se descarta una posible falla mecánica o un factor humano, como la pérdida de control del rodado o que el conductor se haya quedado dormido al volante.

Con este fallecimiento, ya son siete las víctimas fatales registradas durante febrero.