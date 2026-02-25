PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
25 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

chayanne en argentina
Año nuevo chino
Temporal en Brasil
Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas
chayanne en argentina
Año nuevo chino
Temporal en Brasil
Iluminación
aniversario de san martín
siniestro vial en las lajitas

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Choque fatal en ruta provincial 5: una persona murió tras impactar contra un camión en Las Lajitas

El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 9. La camioneta habría colisionado desde atrás a un camión con doble acoplado. Ya son7 las víctimas fatales en lo que va de febrero.
Miércoles, 25 de febrero de 2026 13:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un nuevo siniestro vial con desenlace trágico se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, a la altura de La Lajitas. Por causas que se investigan, una camioneta chocó contra un camión con doble acoplado y el impacto provocó la muerte de una persona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo de menor porte habría impactado desde atrás al transporte de carga. Personal policial y peritos trabajan en el lugar para establecer con precisión qué ocurrió en los minutos previos al hecho.

Entre las hipótesis preliminares no se descarta una posible falla mecánica o un factor humano, como la pérdida de control del rodado o que el conductor se haya quedado dormido al volante.

Con este fallecimiento, ya son siete las víctimas fatales registradas durante febrero.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD