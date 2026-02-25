Macrocentro: la Municipalidad inicia un plan para mejorar la iluminación en sectores oscuros

La Municipalidad de Salta puso en marcha un plan de iluminación para el macrocentro de la ciudad. Se trata de una intervención que, en su primera etapa, ya avanzó en casi 40 cuadras en una de las áreas de mayor circulación peatonal y vehicular.

Los trabajos se concentrarán en el cuadrante comprendido entre las calles 12 de Octubre y Av. San Martin (de norte a sur) y desde Av. Uruguay hasta Alvear (de este a oeste). Allí se realizará el recambio de antiguas luminarias halógenas por lámparas LED.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos señalaron que la iniciativa forma parte de un plan más amplio de modernización del parque de luminarias. Para este año está previsto el recambio de mas de 10 mil luces en distintos puntos de la ciudad, lo que permitirá duplicar la cantidad de tecnología LED instalada en Salta.

“Los trabajos se van a llevar a cabo a lo largo de todo el año y vamos a ir por etapas. El objetivo no sólo es hacer un cambio de tecnología, sino también reforzar la iluminación con nuevos puntos de luz”, expresó Ariel Gutiérrez, subsecretario de Servicios Públicos de la comuna.

En ese sentido, agregó: “es un cambio importante que contribuye a la seguridad urbana. Se trata de un pedido constante de los vecinos y vecinas”.

Entre los beneficios de la intervención se encuentra la mejora en la seguridad urbana, ya que una iluminación más eficiente y uniforme favorece la visibilidad en calles y veredas. A esto se suma el menor consumo energético, dado que las lámparas LED consumen entre un 50% y un 70% menos de energía que las halógenas tradicionales.

La tecnología LED también ofrece mayor durabilidad y reduce los costos de mantenimiento, además de brindar una mejor calidad lumínica. Al tratarse de una iluminación direccional, permite orientar la luz exactamente hacia donde se necesita -calzada y aceras- y disminuir la dispersión hacia el cielo.

Con estas obras, el municipio busca actualizar el parque de luminarias de la ciudad, avanzar hacia un esquema más eficiente y lograr un impacto en la seguridad y el consumo energético.