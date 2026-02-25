Pato Pacheco y Los Nardos actuará en el Paseo ex Palúdica

La cantante Pato Pacheco y Los Nardos estarán mañana sobre el escenario, a partir de las 19, en el ciclo Música sin Fronteras, y dentro de la Celebración del Año Nuevo Chino. Será en el Paseo ex Palúdica (Juramento y Paseo Güemes). Es una cantante versátil: corista, solista, compositora y vocal couch, que superó fronteras en reiteradas ocasiones. Organiza la coordinación de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta.

Salteña, primero estudió Composición Musical en Córdoba y luego se fue a Buenos Aires para continuar con su carrera solista. La respalda de una exitosa carrera artística, se subió a importantes escenarios, y recibió la ovación, los aplausos, y la aprobación del público.

Tiene a la fecha dos trabajos discográficos independientes: Hoy voy, y Las grullas vuelan. Fue crista de Luciano Pereyra, hizo grabaciones de voces para David Bisbal y Kevin Johansen y para varias publicidades. Hizo giras nacionales e internacionales, en Japón, España, Estados Unidos donde se formó mucho en el jazz y además apareció la comprensión de su verdadera identidad e hizo un gran viaje de imploración para investigar y reconectarse mucho con sus raíces "En esa época me encontré con la belleza y la sutileza de la música del Cuchi Leguizamón" y además es preparadora de voces de varios cantantes.