A 248 años del nacimiento de San Martín: el legado del libertador que marcó la historia continental

Cada 25 de febrero se conmemora el nacimiento del General José de San Martín, uno de los protagonistas centrales del proceso emancipador sudamericano. A 248 años de aquel día en Yapeyú, Corrientes, su figura continúa asociada a la lucha por la independencia y a una visión estratégica que trascendió fronteras.

Formado militarmente en España desde su infancia, San Martín adquirió la experiencia y la disciplina que luego pondría al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su proyecto no se limitó a la emancipación local: entendió que la independencia debía consolidarse de manera regional para garantizar su estabilidad.

Tras asegurar la libertad del actual territorio argentino, encabezó en 1817 el histórico Cruce de los Andes, una de las mayores hazañas militares de la época, que permitió avanzar sobre Chile y posteriormente continuar la campaña hacia Perú. Esa estrategia continental resultó clave para debilitar el dominio español en el sur del continente.

Más allá de sus logros militares, la figura de San Martín también es reconocida por su liderazgo, su sentido del deber y su concepción del servicio público. Su legado combina capacidad estratégica, compromiso político y una fuerte dimensión humana en la conducción de sus tropas.

A casi dos siglos y medio de su nacimiento, la vida y obra del Libertador siguen siendo un punto de referencia para comprender la construcción de la independencia y los valores que marcaron el origen de las naciones sudamericanas.