La CGT judicializará la reforma laboral y hará una marcha el lunes a tribunales

La cúpula de la CGT resolvió concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión de mañana.

Con la decisión de ayer, la cúpula cegetista descartó una medida de fuerza para mañana, cuando los senadores traten el proyecto que les llegó con modificaciones desde la Cámara de Diputados.

"La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto", dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una "movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, "acompañando la petición a la Justicia".

"Tiene varios puntos el repudio a la reforma laboral, con derechos individuales y colectivos que alteran los derechos de los trabajadores. A partir de eso, con la legitimación que tiene la CGT, haremos la presentación, como ya lo hicimos otras veces contra este Gobierno", sostuvo.

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Hugo Moyano, presente

Participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

Lejos de su perfil combativo, Hugo Moyano formó parte del ala dialoguista de la central, junto a los triunviros Sola, Argüello y Jerónimo, una postura que lo enfrenta a su hijo Pablo, quien busca conformar un polo sindical opositor al Gobierno.

Si bien es el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano mantiene desde hace años un distanciamiento con su padre tanto por diferencias políticas como de administración del propio gremio.

La presencia del padre del clan en la CGT dio cuenta de la posición mayoritaria que tiene el sector moderado de la central obrera.

Movilización de Fresu

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para mañana desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el Fresu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.