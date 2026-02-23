Gallardo cerró su segundo ciclo en River: el adiós del DT más ganador de la historia y que hizo su debut en Salta

El ciclo de Marcelo Gallardo llegó a su fin. El entrenador más exitoso en la historia de River Plate culminó su segundo paso por el club tras una racha adversa de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y en medio de un presente en el que no logró encontrarle la vuelta al equipo.

El “Muñeco” deja una huella imborrable. Su camino como DT riverplatense comenzó el 27 de julio de 2014, nada menos que en el estadio Martearena de Salta, por la Copa Argentina, con un triunfo por penales 6-5 ante Ferro. Aquella noche fue el punto de partida de una era dorada que marcó un antes y un después en la historia del club.

Desde entonces, Gallardo conquistó 14 títulos oficiales, consolidándose como el técnico más ganador del “Millonario”. El más recordado y trascendente fue la histórica final del 9 de diciembre de 2018, cuando River derrotó 3-1 a su eterno rival, Boca Juniors, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y se quedó con la Copa Libertadores.

Todos los títulos de Gallardo en River

2 Copas Libertadores (2015 y 2018)

3 Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019)

3 Copas Argentina (2016, 2017 y 2019)

2 Supercopas Argentina (2018 y 2021)

Liga Profesional (2021)

Trofeo de Campeones (2021)

Copa Sudamericana (2014)

Copa Suruga Bank (2015)

El ciclo de Gallardo quedará grabado como una de las etapas más gloriosas de River Plate, con conquistas internacionales, clásicos inolvidables y un sello de identidad que marcó a toda una generación. Su salida abre ahora una nueva etapa en Núñez, con el desafío de sostener el legado que dejó el entrenador más importante en la historia del club.