¡Bomba en River Plate! Marcelo Gallardo anunció que deja el cargo y el jueves dirige su último partido

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate llegará a su fin este jueves, cuando el equipo reciba a Banfield desde las 19.30 en el estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Apertura. La decisión fue comunicada tras la práctica en el River Camp y se da luego de una racha adversa que terminó de inclinar la balanza.

La derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield, en la que el conjunto de Liniers fue ampliamente superior en el primer tiempo, resultó determinante. Fue la tercera caída consecutiva en el certamen local y la número 13 en los últimos 20 partidos, números que marcaron un contraste evidente con su exitoso primer ciclo.

El propio entrenador, de 50 años, hizo pública su determinación a través de un video difundido por el club en sus redes sociales. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, expresó.

En su mensaje, Gallardo agradeció “a este enorme club” y a los hinchas por el “amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, cuando las cosas no salieron como proyectamos que salgan”.

El encuentro ante Banfield marcará así el cierre de una etapa que, en este segundo ciclo, estuvo lejos de los títulos y del nivel que supo consolidar al “Millonario” como protagonista del fútbol sudamericano. El jueves, en el Monumental, será el último capítulo.

Mensaje en las redes

Luego de confirmar que el jueves dirigirá su último partido al frente de River, Marcelo Gallardo difundió un mensaje en las redes oficiales del club en el que expresó su emoción y agradecimiento hacia la institución y los hinchas.

A continuación, sus palabras completas:

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido.

Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas.

Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva.

No tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos.”