Las tormentas cesarían por unos días en el sur de Salta

Un mejoramiento temporario en el clima, sin precipitaciones fuertes en los próximos días, daría una tregua a distintas localidades del sur de Salta que sufrieron inundaciones y destrozos en los últimos días. Para este martes hay un 40% de probabilidad de lluvia y desde el miércoles el pronóstico no muestra precipitaciones.

"Lo que tenemos en los registros es una mejora temporaria del clima, por lo que no se producirán tormentas en los próximos días en los departamentos de Anta, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria", dijo a El Tribuno el jefe de la Estación Climatológica de Metán, León Chancalay, al revelar datos oficiales que son proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Esto traería un alivio a localidades como El Galpón, en el departamento de Metán, donde una tormenta que se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado produjo inundaciones y evacuados.

"Anoche (por el domingo) siguió lloviendo y se prolongó hasta las 7 de la mañana de hoy. El agua continúa escurriendo por las banquinas, algunas calles y desagües sin afectar a los vecinos", dijo a El Tribuno el intendente de la localidad, Federico Sacca. Es la segunda inundación que soportaron los vecinos en 16 días, por lo que el domingo sacaron la imagen del patrono, San Francisco Solano, para que brinde protección a la gente de la zona y haga cesar las lluvias.

La Municipalidad de El Galpón comunicó que durante la jornada de ayer que se incrementó la liberación de agua desde el Dique El Tunal (Embalse Martín Miguel de Güemes), alcanzando a las 18 horas un caudal de 250 metros cúbicos por segundo. El aumento se realizó de manera progresiva a lo largo de la tarde, generando mayor volumen de agua en el río respecto de lo habitual.

"Se recuerda a las familias y productores que residen o desarrollan actividades río abajo -desde El Tunal y en los parajes rurales- mantener las precauciones correspondientes. Es importante evitar acercarse a la ribera, no intentar cruzar el río y retirar animales u objetos ubicados en zonas bajas", destacaron en el comunicado.

Evacuados en Rosario

En Rosario de la Frontera, tras el temporal que afectó el domingo por la noche a distintos sectores de la ciudad, la Municipalidad informó que se realizó un relevamiento inmediato en territorio, recorriendo las zonas más comprometidas y acompañando a las familias que sufrieron el ingreso de agua en sus hogares. "Algunas personas fueron evacuadas de manera preventiva para resguardar su salud", confirmaron oficialmente.

"Defensa Civil y el Municipio trabajaron en unidad, con presencia activa y asistencia directa. El intendente Kuldeep Singh acompañó las acciones dispuestas. Porque ante cada situación, lo más importante es nuestra gente", destacaron desde la Municipalidad de Rosario de la Frontera.