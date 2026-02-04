Capturaron a un prófugo por el homicidio de un joven en el barrio Alta Tensión

Luego de una extensa investigación, personal especializado de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas logró detener al principal acusado por el homicidio ocurrido en el barrio Alta Tensión. El procedimiento se concretó este martes, tras un operativo de vigilancia y seguimiento que culminó con una persecución y reducción en la vía pública.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, los investigadores identificaron al sospechoso cuando circulaba en una motocicleta sin patente por la zona oeste de la ciudad. El seguimiento derivó hasta un domicilio ubicado sobre Ruta 99 s/n, en el loteo Tierra Mía, donde se dispuso una vigilancia discreta ante la presunta presencia de varias personas y la peligrosidad del individuo.

Al advertir la llegada de personal policial uniformado, el acusado escaló y saltó la medianera del fondo del inmueble, cayó en un terreno baldío y emprendió la fuga a pie. Inmediatamente se inició una persecución que permitió al personal de la Unidad de Investigación UGAP darle alcance y reducirlo en la vía pública, confirmándose su identidad. Posteriormente fue trasladado para las diligencias de rigor, con apoyo del Sistema de Emergencias 911.

El fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, informó que se abrió decreto de imputación contra Jonatan Jordán Peloc, alias “Camboya”, por los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio. La causa se vincula con el violento episodio registrado el 15 de noviembre de 2024.

Qué sucedió en Alta Tensión

Según la investigación, aquel día se produjeron discusiones y peleas en el barrio Alta Tensión que derivaron en el uso de armas de fuego. El ataque dejó como saldo la muerte de un joven de 24 años, quien recibió un disparo en el tórax y falleció horas más tarde en el Hospital San Bernardo, pese a haber sido trasladado de urgencia en código rojo. Además, otras personas resultaron heridas de gravedad y en la escena se incautaron 18 vainas servidas.

Desde el inicio de la causa, el Ministerio Público Fiscal dispuso múltiples medidas probatorias, entre ellas allanamientos, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento, con pedido de captura nacional e internacional para el imputado, que permaneció prófugo durante varios meses. En el marco del mismo expediente, otros tres hombres se encuentran detenidos con prisión preventiva.