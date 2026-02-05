La Justicia solicitó la extradición de Nicolás Maduro

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó ayer librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.

Según trascendió, la resolución fue firmada durante la mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro "habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América".

La decisión responde a una orden emanada de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto detener y recibir declaración indagatoria a Maduro, mandato que fue ratificado recientemente en un incidente el pasado 15 de enero de 2026.

El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la "urgente traducción" del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.

Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.