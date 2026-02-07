Lluvias complican el tránsito en rutas nacionales clave y obligan a aplicar cortes preventivos en la provincia

La persistencia de las lluvias en distintos puntos del territorio salteño comenzó a reflejarse con fuerza en la red vial, donde el agua acumulada y el deterioro de algunos sectores obligaron a implementar restricciones y controles preventivos. El escenario genera preocupación en corredores estratégicos utilizados a diario por transporte de carga, turismo y vecinos de distintas localidades.

De acuerdo a un comunicado oficial de transitabilidad de Vialidad Nacional, emitido hoy a las 9.00, varias rutas presentan complicaciones por la presencia de agua sobre la calzada y daños en sectores puntuales. El informe detalla que las rutas nacionales 51 y 40 registran cortes, mientras que las rutas nacionales 16 y 68 se encuentran habilitadas con precaución.

En el caso de la Ruta Nacional 51, se estableció el corte en los puestos de control de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres debido a la afectación de la calzada a la altura de Gobernador Solá. El sector presenta condiciones que impiden el paso seguro de vehículos, por lo que se dispuso la interrupción del tránsito hasta que la situación mejore.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 presenta interrupciones a la altura de Payogasta y Campo Negro, un paraje cercano a La Poma, donde las lluvias provocaron complicaciones en la traza y obligaron a restringir la circulación para evitar riesgos mayores.

En paralelo, desde el organismo nacional informaron que las rutas nacionales 16 y 68, que también fueron alcanzadas por el temporal, se encuentran transitables con precaución debido a la presencia de agua sobre la calzada, lo que reduce la adherencia y obliga a circular con extrema atención.

El panorama se suma a los efectos que dejaron las tormentas en distintos puntos de la provincia, donde el aumento del caudal de agua impactó de forma directa sobre la infraestructura vial. En este contexto, se recomienda a los conductores consultar el estado de las rutas antes de viajar, respetar las señalizaciones y reducir la velocidad en los sectores comprometidos.

Las condiciones climáticas continúan siendo determinantes para la transitabilidad en zonas de altura y valles, donde las lluvias generan acumulación de sedimentos, anegamientos y deterioro del pavimento, situaciones que pueden modificar el estado de los caminos en cuestión de horas.