Alonso destaca el potencial para las inversiones

El doctor en geología, Ricardo Alnso, sostiene en una nota con El Tribuno que la firma del tratado permitirá a Argentina potenciar la explotación de sus recursos naturales y abrir un camino sólido para captar inversiones extranjeras. En ese marco, consideró que Salta y las demás provincias integrantes de la Mesa del Litio están en condiciones de aprovechar esta coyuntura para desarrollar infraestructura y motorizar su crecimiento económico.

El vínculo económico entre ambos países ya muestra una relación significativa. Durante 2025, Estados Unidos fue el tercer destino de las exportaciones argentinas, por detrás de Brasil y China, con ventas por 8.338 millones de dólares.

La minería ocupa un lugar clave en ese intercambio. Según datos de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Estados Unidos recibe el 11% de las exportaciones argentinas de litio, ubicándose detrás de China, que concentra el 73% de los envíos.

Otros sectores

En materia de importaciones, Estados Unidos también se posicionó como el tercer proveedor de Argentina, con fuerte peso de bienes de capital e insumos intermedios. En diciembre pasado fue incluso el segundo destino de las exportaciones argentinas, con una participación del 12,4% y un crecimiento interanual del 48,5%.

Ese mes, las principales ventas argentinas hacia el mercado estadounidense fueron petróleo crudo (452 millones de dólares), oro (300 millones) y aluminio crudo (115 millones). En tanto, las principales compras desde Estados Unidos incluyeron bombas de aire (42,2 millones), petróleo refinado (25,8 millones) y aviones, helicópteros y naves espaciales (20,2 millones).

Con este escenario, el nuevo acuerdo bilateral aparece como un instrumento estratégico para profundizar la relación comercial y consolidar a Argentina como un actor relevante en el mapa mundial de los minerales críticos.