Tartagal sin colectivos: denuncian que hace dos meses la ciudad está sin transporte público

La ciudad de Tartagal atraviesa una profunda crisis en el sistema de transporte público. Según denunciaron empresarios del sector, hace más de dos meses que gran parte de la ciudad se encuentra sin colectivos luego de que la empresa que operaba varias líneas abandonara el servicio por problemas económicos.

La situación fue expuesta por Sandra Ardiles, empresaria de la firma El Norte Grande, quien aseguró que el sistema de transporte urbano quedó prácticamente paralizado tras el retiro de la empresa 13 de Junio.

“Quiero que sepa toda la provincia que Tartagal, la segunda ciudad más importante de Salta y cabecera del departamento San Martín, hoy se encuentra sin transporte público de pasajeros”, expresó.

Según explicó, la empresa que prestaba el servicio comenzó a reducir las frecuencias hasta que finalmente dejó de operar por completo debido a la falta de recursos y subsidios.

La situación se volvió aún más crítica con el inicio del ciclo lectivo y las lluvias que se registran en la zona. “Han comenzado las clases, los chicos están padeciendo, está lloviendo y la verdad que es inhumano lo que está pasando allá”, sostuvo.

Ardiles explicó que actualmente su empresa mantiene un servicio mínimo en algunos sectores, especialmente en zonas de comunidades originarias, pero aclaró que la cobertura es muy limitada.

El Norte Grande cuenta con 12 unidades, aunque por la situación económica solo logran poner en circulación entre una y cuatro unidades por día, principalmente por la falta de combustible y de asistencia estatal.

“Estamos haciendo lo mínimo en la zona de comunidades originarias, pero Tartagal tiene una extensión muy grande y mucha gente depende del transporte público para ir a trabajar o estudiar”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el transporte es un servicio esencial para el desarrollo de la ciudad, donde muchas familias no cuentan con vehículo propio y los caminos presentan serias dificultades.

La empresaria también cuestionó el funcionamiento de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), organismo encargado de administrar los subsidios para el sistema.

“Hoy la AMT no está haciendo nada por el transporte del interior. Es un organismo muy centralista que no mira al norte”, señaló.

En ese contexto, Ardiles reclamó la intervención del Gobierno provincial para resolver la situación. "Que Tartagal vuelva a tener transporte público de pasajeros”, sostuvo.

La empresaria recordó además que su firma presentó un recurso de amparo ante la Justicia provincial para que se otorguen subsidios que permitan sostener el servicio, especialmente en zonas vulnerables como las comunidades originarias ubicadas a lo largo de la ruta 86.

Mientras tanto, ante la falta de colectivos, en Tartagal crecieron los servicios informales como taxis compartidos y motos, lo que, según advirtió, terminó deteriorando aún más el sistema de transporte.

“Antes había tres empresas prestando servicio en la ciudad. Hoy una ya se fundió, otra abandonó y el sistema prácticamente quedó destruido”, concluyó.