Prometen usar IA contra alojamientos informales

La oferta de alojamientos informales —una problemática creciente en el sector turístico— comenzará a ser monitoreada en Salta con una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá rastrear publicaciones y detectar unidades fuera de la normativa.

La medida surge de un convenio firmado entre la Secretaría de Turismo y la Cámara Hotelera y Gastronómica local, en el marco de una estrategia que apunta a reducir la competencia desleal y mejorar los controles sobre la actividad.

Según explicaron desde el área, el sistema analizará datos del ecosistema digital para identificar alquileres turísticos no registrados, una modalidad en expansión en los últimos años. La información permitirá avanzar luego en inspecciones y eventuales sanciones.

"Ordenar la actividad"

Desde el Gobierno provincial señalaron que la informalidad impacta en la calidad del destino, en la seguridad de los visitantes y en la equidad del sector. En esa línea, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, sostuvo que la herramienta permitirá "ordenar la actividad turística y fortalecer al sector en su conjunto".

La implementación se integra al denominado Laboratorio de Informalidad Turística, un espacio que combina tareas de fiscalización en territorio con el monitoreo digital de la oferta clandestina.

Con esta incorporación, Salta se convierte en el primer destino del norte argentino en aplicar inteligencia artificial para este tipo de controles, en sintonía con un proyecto impulsado a nivel nacional por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA).

Alquileres no registrados

La expansión de los alquileres turísticos no registrados en Salta empieza a mostrar su magnitud: mientras el registro oficial cuenta con poco más de 680 establecimientos habilitados, en plataformas digitales se promocionan más de 2.000 propiedades, muchas de ellas fuera del sistema formal.

Desde el sector turístico recomiendan a los visitantes utilizar el listado oficial antes de realizar cualquier reserva en la provincia de Salta, ya que garantiza que los alojamientos cumplan con las condiciones de seguridad, servicios y habilitación correspondientes, evitando inconvenientes durante la estadía.