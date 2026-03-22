Violencia infantil, cuando ya es tarde

La violencia que involucra a niños, niñas y adolescentes en Salta, tanto en el ámbito escolar como intrafamiliar, se consolida como una problemática compleja que deja al descubierto debilidades en los mecanismos de prevención y en la capacidad de actuación temprana. Así lo advirtió la jueza penal juvenil Tatiana Dip, quien señaló que, en la mayoría de los casos, la intervención judicial llega cuando el daño ya está consumado.

El análisis del escenario provincial muestra que los hechos más graves, como los recientes casos de maltrato infantil, no surgen de manera aislada, sino que son el resultado de una serie de señales previas que no fueron detectadas a tiempo o no recibieron una respuesta eficaz. En ese sentido, la magistrada sostuvo que existe una "cadena de alarmas" que se activa antes de que se produzcan situaciones extremas, y que es en esa instancia donde deben concentrarse los esfuerzos para evitar consecuencias más graves.

Dentro del fuero penal juvenil, la Justicia actúa como el último eslabón de un sistema que debería intervenir mucho antes. Cuando un caso llega a esa instancia, ya se configuró un hecho delictivo o una situación de extrema vulnerabilidad, lo que implica que previamente existieron contextos de violencia o desprotección que no lograron ser contenidos. Por eso, el desafío no radica únicamente en la respuesta judicial, sino en fortalecer las etapas previas de detección e intervención.

La obligación de denunciar

En la provincia rige un marco normativo que establece con claridad cómo actuar ante la vulneración de derechos. La Ley 7990, en adhesión a la Ley Nacional 26.061, fija responsabilidades concretas y pone el acento en la obligación de denunciar. Esto implica que cualquier persona, y especialmente quienes trabajan con niños, como docentes, personal de salud o funcionarios, debe informar ante la sospecha de situaciones de violencia o maltrato. Sin embargo, la existencia de normas no siempre se traduce en acciones efectivas.

Tatiana Dip, jueza penal juvenil, puso el foco en la prevención.

Si bien en los últimos años se avanzó en la implementación de protocolos de actuación en escuelas, clubes, organizaciones sociales y otros espacios comunitarios, el sistema presenta limitaciones. Persisten intervenciones tardías o insuficientes, falta de articulación entre organismos, escasez de recursos y dificultades en el seguimiento de casos reiterativos. En muchos episodios graves, incluso, se detectaron advertencias previas que no derivaron en acciones concretas.

La escuela, un rol clave

Dentro de este entramado, la escuela cumple un rol central como espacio de detección temprana. Es allí donde pueden observarse cambios de conducta, signos de violencia o situaciones de vulnerabilidad. Lo mismo ocurre con los agentes sanitarios que trabajan en territorio y mantienen contacto directo con las familias. A estos actores se suman clubes, organizaciones barriales y espacios culturales, que funcionan como redes de contención fundamentales.

Uno de los aspectos más preocupantes es la violencia intrafamiliar, donde los propios adultos responsables del cuidado son quienes vulneran los derechos de los niños. Estos casos generan un fuerte impacto social y, muchas veces, presentan antecedentes de denuncias o indicadores de riesgo que no lograron ser abordados de manera efectiva. La falta de intervención oportuna, combinada con factores sociales y económicos, puede derivar en desenlaces trágicos.

No puede abordarse desde un solo ámbito

A la situación se suma el crecimiento de conductas de riesgo entre adolescentes, especialmente en el marco de relaciones tempranas atravesadas por violencia, abuso o falta de consentimiento. También se registran conflictos vinculados a la violencia de género, en un contexto donde muchos delitos de índole sexual se producen en entornos cercanos o intrafamiliares, lo que dificulta su detección y abordaje.

Frente a este panorama, el diagnóstico es contundente: el sistema cuenta con herramientas legales y protocolos, pero necesita reforzar su implementación y, sobre todo, mejorar la articulación entre los distintos actores. Esto implica avanzar en la detección temprana, fortalecer la capacitación de quienes intervienen, garantizar recursos adecuados y asegurar el seguimiento efectivo de los casos denunciados.

En ese marco, también se vuelve indispensable consolidar una mirada preventiva que no dependa únicamente de la reacción ante el hecho consumado, sino que promueva una presencia activa del Estado en los territorios, con equipos interdisciplinarios capaces de intervenir antes de que las situaciones escalen. La articulación con la comunidad, el fortalecimiento de las redes locales y la generación de confianza en los canales de denuncia aparecen como elementos clave para romper con la lógica de intervención tardía.

La problemática de la violencia infantil no puede abordarse desde un solo ámbito. Requiere un compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones y la sociedad. El desafío es lograr que las alertas funcionen.