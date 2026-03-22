PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
22 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Perú
Fiesta del Choclo Capia
La Viña
Rugby Liga del Norte Grande
Fotomultas
Tartagal
Crimen en Santa Lucía
Tartagal
Barrio San Calixto
Salud
Perú
Fiesta del Choclo Capia
La Viña
Rugby Liga del Norte Grande
Fotomultas
Tartagal
Crimen en Santa Lucía
Tartagal
Barrio San Calixto
Salud

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Hoy "Romántico Sinfónico", en el Teatro Provincial

A las 21, Fundación Camerata Stradivari actúa en la sala de Zuviría 70.
Domingo, 22 de marzo de 2026 02:09
Fundación Camerata Stradivari actúa hoy.

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Fundación Camerata Stradivari presenta "Romántico Sinfónico y algo más" este domingo, a partir de las 21, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70. El concierto celebrará la música de una época inolvidable.

En una noche cargada de emoción, la orquesta se une a cantantes, coro para homenajear a grandes artistas en sus creaciones que marcaron a generaciones. Y, en su mes, el show destaca el rol fundamental de la mujer en la música, como musa y como creadora. Las entradas están disponibles en boletería del Teatro y en www.vamos.gob.ar.

Las voces de Franz Escalante, Micaela Agüero Guzmán, Franco Gerónimo y Rocio Aparicio aportarán matices desde la interpretación y se unirán con el Coro Camerata Stradivari, bajo la dirección de Cristian Roldan. Y también será parte del espectáculo la Banda Latin Up. Todos bajo la dirección general de la maestra Inga Iordanishvili.

Se interpretarán en el show "Que ganas de no verte nunca más", "Sin no te hubieras ido", "Abrázame muy fuerte", "Así fue", "Marinero de luces", "El hombre que yo amo", "Mi historia entre tus dedos", "Jamás", entre otros clásicos del género que hicieran populares Valeria Linch, Pimpinela, Juan Gabriel, Isabel Pantoja, Miriam Hernández.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD