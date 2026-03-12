PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones
cerrillos
Salvador Mazza
Trabajadores golondrina
Precio del combustible
caso Compañía Privada de Desarrollos e Inversiones
cerrillos
Salvador Mazza
Trabajadores golondrina
Precio del combustible

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

En solo 7 días, YPF aplicó otro aumento y la nafta premium ya superó los $2.000

Las estaciones de servicio de la capital salteña volvieron a actualizar sus carteleras este jueves con nuevos incrementos en los combustibles. En tan solo siete días, la nafta Infinia alcanzó los $2013 por litro, mientras que la súper se vende a $1901.
Jueves, 12 de marzo de 2026 09:34

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un jueves de aumentos. En siete días el combustible volvió a subir.  El pasado 5 de marzo se registró el último incremento. Hoy los surtidores ya tuvieron nuevos precios. El litro de nafta súper pasó a venderse a $1901, mientras que la variedad premium Infinia alcanzó los $2013 por litro.

Notas Relacionadas

De esta manera, el combustible de mayor calidad superó por primera vez la barrera de los $2.000 en distintas estaciones de la capital provincial, marcando un nuevo escalón en la escalada de precios que se viene registrando en los últimos meses.

El incremento se suma a las subas que ya se habían registrado a comienzos de marzo. Si bien los precios pueden variar según la zona de la ciudad —ya que el combustible en estaciones de servicio del sur suele tener valores distintos a los de la zona norte—, el nuevo ajuste volvió a sentirse en los surtidores y golpea de lleno el bolsillo de los salteños.

 

Con esta actualización, el litro de nafta premium en varias estaciones ya superó la barrera de los $2.000, mientras que la súper continúa acercándose a ese valor. La nueva suba se da en un contexto de incrementos consecutivos en los combustibles, lo que vuelve a generar preocupación entre automovilistas y transportistas por el impacto que estos ajustes tienen en los costos diarios de movilidad.

Nuevos valores

  • Nafta súper: $1901 por litro

  • Nafta premium (Infinia): $2013 por litro

  • Infinia diésel (diésel premium): $2042 por litro

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD