En solo 7 días, YPF aplicó otro aumento y la nafta premium ya superó los $2.000

Un jueves de aumentos. En siete días el combustible volvió a subir. El pasado 5 de marzo se registró el último incremento. Hoy los surtidores ya tuvieron nuevos precios. El litro de nafta súper pasó a venderse a $1901, mientras que la variedad premium Infinia alcanzó los $2013 por litro.

De esta manera, el combustible de mayor calidad superó por primera vez la barrera de los $2.000 en distintas estaciones de la capital provincial, marcando un nuevo escalón en la escalada de precios que se viene registrando en los últimos meses.

El incremento se suma a las subas que ya se habían registrado a comienzos de marzo. Si bien los precios pueden variar según la zona de la ciudad —ya que el combustible en estaciones de servicio del sur suele tener valores distintos a los de la zona norte—, el nuevo ajuste volvió a sentirse en los surtidores y golpea de lleno el bolsillo de los salteños.

Con esta actualización, el litro de nafta premium en varias estaciones ya superó la barrera de los $2.000, mientras que la súper continúa acercándose a ese valor. La nueva suba se da en un contexto de incrementos consecutivos en los combustibles, lo que vuelve a generar preocupación entre automovilistas y transportistas por el impacto que estos ajustes tienen en los costos diarios de movilidad.

Nuevos valores