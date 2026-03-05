Subió otra vez la nafta en Salta y la súper ya pasó los $1800

Los combustibles volvieron a registrar una suba en la ciudad de Salta y la nafta súper ya se vende por encima de los $1800 el litro. Con la última actualización, el valor llegó a $1810, lo que representa un incremento respecto de los $1779 que se pagaban a comienzos de la semana.

El ajuste también se trasladó a los combustibles premium. La nafta Infinia se ubica en $1982 por litro, muy cerca de la barrera de los $2000. En tanto, el gasoil Infinia Diesel alcanzó los $2089, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $1909. Por su parte, el GNC se mantiene en $868 el metro cúbico.

Sobre la actualización de precios, Manuel Pérez, expresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, en diálogo con Radio Salta, consideró que las subas registradas se encuentran dentro de lo que el sector esperaba. “Fueron aumentos dentro de lo imaginable”, señaló.

El referente también vinculó la evolución del mercado de combustibles con el complejo escenario internacional, especialmente con el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente y las tensiones en zonas estratégicas para el comercio del petróleo. “Para cualquier persona con la mayor cantidad de información disponible resulta difícil hacer un análisis con fundamento y tratar de avizorar lo que va a pasar”, explicó.

Pérez recordó que el petróleo es un commodity cuyo precio depende en gran medida del contexto global. En ese sentido, mencionó que en los últimos días el barril Brent, referencia internacional, llegó a ubicarse cerca de los 86 dólares, mientras que en el país existe el llamado “barril criollo”, que fija un valor interno cercano a los 60 o 70 dólares para el consumo local.

El nuevo cuadro de precios quedó de la siguiente manera:

Antes (lunes 2 de marzo)

Nafta súper: $1779

Nafta Infinia: $1987

Infinia Diesel: $2065

Hoy

Nafta súper: $1810

Nafta Infinia: $1982

Infinia Diesel: $2089

Diesel 500: $1909

GNC: $868

“En estos momentos en que el mundo es prácticamente un polvorín, Argentina pasa a tener cierta previsibilidad respecto de lo que puede ocurrir con el precio de los combustibles”, indicó. Según explicó, esa estabilidad relativa responde en parte a la política energética adoptada en el país.

El dirigente también mencionó declaraciones recientes del presidente de YPF, quien habló de una estrategia de “pico y valle” para los precios, con el objetivo de amortiguar las variaciones internacionales y evitar traslados bruscos al mercado interno.

De todos modos, Pérez advirtió que el impacto del contexto global podría sentirse en distintos países. “El impacto internacional creo que va a tener efecto en todo el mundo”, sostuvo, al tiempo que mencionó reportes recientes que señalan dificultades en la provisión de petróleo en algunos mercados, como el caso de China.