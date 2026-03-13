Salta arranca el año con las ventas de autos más bajas de la Argentina

El mercado automotor salteño continúa sin mostrar señales de recuperación. Tras un inicio de año en baja, febrero volvió a profundizar la retracción y consolidó a la provincia entre las de peor desempeño del país en venta de vehículos cero kilómetro.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara), en febrero se patentaron en Salta 889 autos y camionetas, lo que representó una caída del 32% frente a enero, cuando se habían registrado 1.319 unidades.

La comparación interanual también mostró un retroceso significativo: los patentamientos fueron 27% menores que en febrero de 2025.

Además de reflejar el comportamiento del sector automotor, el nivel de patentamientos suele considerarse un indicador del pulso de la economía, ya que la compra de vehículos está estrechamente vinculada al poder adquisitivo, el acceso al crédito y las expectativas de los consumidores.

Una caída del 32%

Con estos números, el primer bimestre del año cerró con 2.208 vehículos patentados en la provincia, lo que implica una caída del 32% respecto del mismo período de 2025. En términos absolutos, el mercado local vendió poco más de mil unidades menos que en los dos primeros meses del año pasado.

El dato ubica nuevamente a Salta entre las jurisdicciones más afectadas del país: solo Santa Cruz registró una contracción mayor en el acumulado del bimestre, con una caída interanual del 38%.

El arranque negativo de 2026 prolonga el escenario que se había consolidado durante la segunda mitad del año pasado. Tras un comienzo más dinámico, el mercado automotor local perdió impulso desde julio y cerró el año con fuertes retrocesos mensuales.

Si bien el acumulado de 2025 finalizó con 13.878 unidades, lo que representó un crecimiento anual del 13,7%, ese porcentaje fue el más bajo del país, dejando a Salta rezagada incluso dentro del NOA.

Panorama nacional

A nivel nacional la caída fue bastante más moderada. Durante febrero se patentaron 42.026 vehículos, lo que representó una baja interanual del 5,7%. Si la comparación se realiza contra enero, la actividad mostró una disminución del 36,8%.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, señaló que se trató de "un mes complejo para tomar decisiones comerciales", influido por menos días hábiles, factores cambiarios, cuestiones estacionales y expectativas de precios poco realistas, elementos que terminaron impactando en la actividad de los concesionarios.

A pesar de la merma, desde el sector mantienen expectativas de mejora gradual. Beato indicó que el mercado "irá ganando ritmo de a poco, de menor a mayor" y sostuvo que el sector sigue con atención las discusiones vinculadas al capítulo impositivo y la evolución de las tasas de interés, variables que podrían favorecer la recuperación de las ventas en los próximos meses.

El Top 10 tiene mayoría argentina

A pesar del aumento de las importaciones, 7 de los 10 modelos más vendidos en Argentina durante el primer bimestre de 2026 son de producción nacional.

Entre los modelos argentinos que lideran el ranking figuran Toyota Hilux, Fiat Cronos, Peugeot 208, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008. Los otros tres modelos del Top 10 son dos brasileños (Volkswagen Tera y Polo) y uno chino (Ford Territory).

En la participación total del mercado, los autos fabricados en el país representan el 35% de las ventas, mientras que los importados desde Brasil concentran el 43%. Si se amplía el análisis a los 20 modelos más vendidos, que reúnen el 56% del mercado, el mix queda compuesto por 50% autos argentinos, 37% brasileños, 10% chinos y 3% mexicanos.

.