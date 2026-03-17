Imputan a los padres de una beba internada en grave estado

La Justicia de Salta investiga un presunto caso de violencia familiar que tiene como víctima a una beba de apenas ocho meses. En el marco de la causa, ambos padres fueron detenidos y ya imputados provisionalmente por lesiones graves agravadas por el vínculo. Además, el padre enfrenta otra imputación por coacción vinculada a una denuncia de un familiar.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 10 de marzo por personal médico del Hospital Materno Infantil, luego de que la menor ingresara con un cuadro convulsivo y un grave compromiso de su estado general. Fue trasladada el 5 de marzo por el SAMEC y asistida de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Durante la atención, los médicos detectaron múltiples lesiones y otros indicadores clínicos compatibles con situaciones de violencia, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía.

En el marco de las primeras diligencias, un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal realizó visitas domiciliarias y entrevistas con familiares y vecinos. Con autorización del Juzgado de Garantías, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Lavalle, donde se detuvo a los padres de la menor.

En diálogo con El Tribuno, Claudia Bañagasta, presidenta de la Fundación Preparatoria del Pueblo, expresó su preocupación por el aumento de la violencia infantil en los hogares salteños.

"Es terrible. Me preocupa mucho porque no es un caso aislado. Estamos viendo un aumento de la violencia infantil dentro de los hogares en Salta", afirmó. Señaló que podrían haber existido señales previas que no fueron detectadas o investigadas a tiempo: "Estas situaciones a veces se podrían haber evitado. Cuando aparecen lesiones o golpes en un niño y llega a un centro de salud, deberían encenderse todas las alarmas".

Bañagasta también mencionó denuncias previas de familiares y la relevancia de la información de vecinos sobre episodios de maltrato: "Esto no sería algo reciente. Vecinos dicen que escuchaban gritos o situaciones de maltrato. Incluso habría familiares que denunciaron".

Para la referente social, la responsabilidad no recae únicamente en los acusados: "Cuando hablamos de proteger a las infancias también tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Cada caso de violencia contra un niño es una herida abierta".

Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación PAPIS, también analizó el caso y advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema de protección infantil.

El futuro de la beba

Mientras la investigación judicial avanza, la pequeña continúa internada bajo atención médica especializada y su recuperación genera incertidumbre. Bañagasta y Miller coinciden en la necesidad de un seguimiento real y profundo de los menores retirados de sus hogares para evitar que vuelvan a sufrir violencia: "Estamos rezando para que la bebé salga adelante. Lo peor es que muchas veces estos niños quedan solos y los casos se van amontonando", lamentó Bañagasta.