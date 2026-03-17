Clima en Salta. La lluvia avanza sobre la ciudad y en el interior de la provincia: hasta cuándo lloverá

Un sistema de tormentas de variada intensidad se instaló este martes sobre distintos puntos de la provincia, incluyé la capital salteña.

Alrededor de las 18.30, el epicentro se ubicó en General Güemes, Rosario de Lerma, El Carril y Chicoana. Según explicó Escobar, el fenómeno se intensificó por el ingreso de aire frío en altura desde el sector suroeste, lo que generó condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

El alerta emitido por el organismo nacional alcanza a la ciudad de Salta y a numerosos departamentos, entre ellos Cerrillos, Guachipas, La Viña, Cafayate, Anta, Metán, Rivadavia y San Martín, además de zonas de la precordillera y las yungas. Se prevé que algunas tormentas puedan alcanzar intensidad fuerte o incluso severa en algunos de estos sectores.

De acuerdo al informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos.

Se estiman acumulados de lluvia entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera localizada, lo que incrementa el riesgo de anegamientos y complicaciones en distintas zonas.

El alerta se extiende hasta las 6 de la mañana del miércoles, con lo cual las precipitaciones se harán presente, aún con intermitencias, hasta esa hora señalada.