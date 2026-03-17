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Salta

Clima en Salta: se espera caída de granizo y fuertes lluvia

El aviso rige entre las 18 y la medianoche y alcanza a capital, valle de lerma, el sur y el norte provincial. Se esperan precipitaciones de hasta 50 mm en cortos períodos, con posible actividad eléctrica intensa y caída de granizo.
Martes, 17 de marzo de 2026 09:30

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Vuelve la lluvia al valle de Lerma. El aviso rige entre las 18 y la medianoche. También afectará el sur y el norte provincial. Se esperan precipitaciones de hasta 50 mm en cortos períodos, en un contexto marcado por las intensas lluvias registradas la semana pasada.

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Tras varios días de precipitaciones que dejaron calles anegadas, crecida de ríos y complicaciones en distintos puntos de la provincia, el Servicio Meteorológico emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas para este martes.

El fenómeno afectará a la ciudad de Salta, el Valle de Lerma y sectores de los Valles Calchaquíes, incluyendo Cerrillos, Guachipas, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zonas montañosas de Cafayate. También se verán alcanzados departamentos del sur y este como Anta, Metán, Rosario de la Frontera, General Güemes y La Candelaria.

El alerta se extiende además al norte provincial, con impacto en General José de San Martín, Rivadavia y las yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria, así como áreas de la pre puna.

Según el informe oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de entre 70 y 80 km/h y ocasional caída de granizo, lo que vuelve a encender la preocupación en zonas que aún no terminan de recuperarse del último temporal.

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