Las lluvias no dan tregua: inundaciones en Tartagal, Anta y crecidas en el Bermejo

Las lluvias persistentes que se registran en distintos puntos de la provincia volvieron a generar complicaciones durante la madrugada de este domingo. Las precipitaciones fueron particularmente intensas en el norte salteño, donde varias localidades amanecieron con calles inundadas y dificultades para la circulación.

En Tartagal, la lluvia cayó con gran intensidad durante varias horas y dejó como saldo numerosos sectores urbanos anegados. Vecinos registraron en videos y fotografías cómo el agua cubría calles completas, dificultando el tránsito de vehículos y peatones en distintos barrios de la ciudad.

La situación también se vio afectada por el aumento del caudal de los ríos de la región, producto de las precipitaciones registradas tanto en territorio argentino como en zonas cercanas de Bolivia.

En el departamento Orán, una de las principales consecuencias del temporal se reflejó en la zona fronteriza. El puerto de chalanas que conecta con Bolivia debió ser cerrado debido a la crecida del río Bermejo, lo que obligó a suspender de manera preventiva el paso de personas y mercaderías a través de esta vía.

El incremento del nivel del río es monitoreado por las autoridades locales, que siguen de cerca la evolución del caudal ante la posibilidad de nuevas lluvias en la cuenca.

El temporal también se hizo sentir con fuerza en el departamento Anta. En la localidad de Las Lajitas se registró un fuerte diluvio durante la madrugada que provocó anegamientos en calles y complicaciones en caminos rurales de la zona.

Productores y vecinos reportaron dificultades para transitar en algunos sectores debido al barro y la acumulación de agua, una situación que se repite cada vez que se registran lluvias intensas en la región.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación climática ante la continuidad de las precipitaciones y recomiendan circular con precaución en las zonas afectadas.