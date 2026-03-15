PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
15 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Violencia filio-parental
Minería en Salta
AFA
Escuela Clara Saravia de Linares
Colonia Santa Rosa
Escuela de manejo
Salta
martina silva de gurruchaga
Liga Profesional
Liga Profesional
Violencia filio-parental
Minería en Salta
AFA
Escuela Clara Saravia de Linares
Colonia Santa Rosa
Escuela de manejo
Salta
martina silva de gurruchaga
Liga Profesional
Liga Profesional

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Homenajearán a Martina Silva de Gurruchaga por el Mes de la Mujer

La actividad se llevará a cabo el 18 de marzo a las 18 en la sede del Fortín Martina Silva de Gurruchaga. La charla estará a cargo de la licenciada Lizi Mejías.
Domingo, 15 de marzo de 2026 16:03

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer, el Fortín Martina Silva de Gurruchaga realizará un homenaje y disertación titulada “Mujeres de la Patria”, con el objetivo de destacar el legado histórico de las mujeres en la construcción de la Nación.

La actividad tendrá lugar el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 18, en la sede institucional de la entidad ubicada en Santa Fe 844, en la ciudad de Salta.

Un homenaje al legado femenino en la historia

Según informaron desde la organización, el encuentro busca honrar la memoria de Martina Silva de Gurruchaga, figura emblemática de la historia salteña y una de las mujeres destacadas en las luchas por la independencia.

En ese contexto, la disertación estará a cargo de la licenciada Lizi Mejías, quien abordará el papel que tuvieron las mujeres en distintos momentos clave de la historia argentina y su aporte en la construcción del país.

Actividades por el Mes de la Mujer

Desde el Fortín señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de propuestas destinadas a rescatar y difundir el protagonismo histórico de las mujeres, así como también promover espacios de reflexión sobre su legado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD