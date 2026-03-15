“Hoy no tendríamos ni para pagar la luz”: H.I.R.Pa.Ce. alerta sobre una crisis que pone en riesgo sus servicios

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La institución salteña HIRPACE, dedicada a la rehabilitación y asistencia de personas con discapacidad, atraviesa una delicada situación económica que amenaza con afectar la continuidad de los servicios que brinda a más de 200 niños y jóvenes.

Con más de 60 años de trayectoria, la entidad informó a la comunidad que enfrenta un escenario crítico originado en la falta de actualización de aranceles y en las reiteradas demoras en los pagos por parte de los organismos que financian las prestaciones. Entre ellos se encuentran el PAMI y el programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas.

Desde la institución señalaron que, hasta el momento, no se ha informado un esquema claro de regularización de esos pagos, lo que genera una fuerte incertidumbre sobre la posibilidad de sostener las actividades.

Riesgo para servicios esenciales

La presidenta de la Comisión Directiva de H.I.R.Pa.Ce., Amalia Peralta, explicó que los atrasos en los pagos ya impactan directamente en el funcionamiento diario de la institución.

“Hace bastante tiempo que todos los prestadores que trabajamos en discapacidad estamos pasando una situación difícil. Las obras sociales están muy atrasadas, no solo en los pagos sino también en los montos”, señaló.

Según explicó, los mayores atrasos corresponden al PAMI y al programa Incluir Salud, lo que complica seriamente la capacidad de la institución para afrontar sus gastos corrientes.

Peralta aseguró que la situación llegó a un punto límite. “Ya estamos con dificultades para pagar no solo al personal, sino incluso servicios básicos. Hoy no tendríamos para pagar la luz”, advirtió.

La dirigente detalló que la última factura de energía eléctrica supera el millón de pesos, un monto que resulta difícil de afrontar ante la falta de ingresos regulares.

Más de 200 chicos asistidos

H.I.R.Pa.Ce. brinda atención a personas desde la primera infancia hasta la adultez joven. La institución cuenta con servicios de estimulación temprana, nivel inicial, escolaridad primaria y rehabilitación integral.

“Tenemos desde recién nacidos hasta jóvenes de 25 años. En total son alrededor de 200 chicos”, detalló Peralta.

Además de las terapias médicas y educativas, el centro brinda desayuno, almuerzo y merienda, y en muchos casos se encarga del baño, el cambio de pañales, la reparación de sillas de ruedas y el acompañamiento diario de los pacientes.

“Acá no solo reciben rehabilitación y educación, también alimentación. En algunos casos es la única comida que tienen en el día”, explicó.

Por ese motivo, la institución decidió no adherir a medidas de fuerza que se impulsan a nivel nacional en el sector de discapacidad.

“Para nosotros sería terrible decirles a las familias que los chicos no pueden venir más. Vamos a seguir sosteniendo el servicio mientras podamos”, afirmó.

Una estructura con casi 100 trabajadores

Para sostener esa tarea, HIRPACE cuenta con una estructura de 92 trabajadores entre docentes, profesionales de rehabilitación, personal de cocina, choferes y acompañantes.

“Tenemos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, docentes, cocineros, choferes y acompañantes en los vehículos, porque así lo exige la ley. Es una estructura grande para poder atender a los chicos como corresponde”, explicó.

Sin embargo, la falta de pagos de las prestaciones genera incertidumbre sobre la posibilidad de seguir afrontando los salarios.

“Este mes apenas pudimos pagar los sueldos. No sé cómo vamos a hacer el próximo”, reconoció.

Donaciones para sostener la institución

Frente a la falta de recursos, la institución se sostiene en gran medida gracias a donaciones y aportes solidarios de empresas y vecinos.

“Tenemos muchos colaboradores que nos ayudan con alimentos o insumos. Salimos a buscar leche, alimentos, lo que sea necesario”, contó Peralta.

Sin embargo, remarcó que esa ayuda solidaria no alcanza para sostener el funcionamiento estructural del centro.

“Podemos conseguir alimentos o donaciones, pero después tenemos que pagar sueldos, servicios y mantenimiento. Eso no se puede sostener solo con donaciones”, explicó.

Una institución con más de seis décadas de trabajo

H.I.R.Pa.Ce. es una de las instituciones más reconocidas de Salta en la atención de personas con discapacidad y funciona desde hace más de 60 años brindando rehabilitación, educación y contención a cientos de familias.

Su sede está ubicada en calle Santiago del Estero al 1900 y recibe pacientes de distintos puntos de la provincia.

Al frente de la institución se encuentra Amalia Peralta, quien a sus 83 años lleva tres décadas trabajando en el lugar.

“Tenemos un compromiso con los chicos y sus familias. Mientras podamos, no vamos a cerrar la institución”, aseguró.

Sin embargo, advirtió que para sostener ese compromiso es fundamental que los organismos responsables regularicen los pagos pendientes.

“Solo pedimos que se paguen las prestaciones que estamos brindando. Nada más que eso”, finalizó.