Alerta por un caso probable de Chikungunya en General Güemes

Un caso determinado como Probable de Chikungunya, un término poco común para enfermedades que pueden transformarse en epidemia, generó múltiples especulaciones, principalmente en la población, desde donde exigieron más especificaciones sobre lo que el término representa. El Dr. Daniel Rallé, como gerente general del hospital Joaquín Castellanos, intentó cubrir esas dudas y llevar tranquilidad a la comunidad, “hasta el momento todos los sospechosos dieron negativo, a excepción de uno cuyo primer análisis de IGM dio positivo” explicó el Dr. Rallé. Un test rápido IGM, es un análisis de sangre que detecta los primeros anticuerpos producidos por el sistema inmunológico frente a una infección aguda o reciente, “el test rápido puede dar falsos positivos, por lo que el análisis por laboratorio siempre fue la forma más segura para poder afirmar si se trata de un paciente que contrajo o no la enfermedad, los por IGM pueden ser determinantes cuando la enfermedad ya está instalada en la población, pero en un contexto distinto donde no hay circulación viral, sus resultados deben estar respaldado por un análisis de laboratorio, cuyos resultados pueden demorar hasta un mes en llegar, es lo que está ocurriendo en nuestro caso Probable, razón por lo cual, no podemos asegurar si se trató de un caso positivo o no” declaró el gerente general Rallé.

La espera por esos resultados continúa, sin embargo sólo sería para la estadística, de ser positivo, no debería generar ningún tipo de alarma, porque ya pasó un tiempo prudencial, durante el cual deberían haberse presentado varios otros casos por contagio, algo que no pasó, es decir que no trajo consecuencias negativas asociadas, “desde que el Chikungunya hizo su aparición en países vecinos o localidades del norte de la provincia, nosotros comenzamos a activar los protocolo tratando a los casos sospechosos como si fueran positivos, realizando el correspondiente bloqueo para evitar que la enfermedad se expanda”. El bloqueo consiste en la fumigación de la vivienda del paciente y de las manzanas cercanas a ese domicilio, para eliminar a los mosquitos en vuelo que pudieran haber picado al paciente, contrayendo la enfermedad, que después van a transmitir a otras personas al picarlas para alimentarse. “El paciente determinado como caso Probable, no estuvo en ninguna zona donde hay circulación de la enfermedad, aquí tampoco la hay, lo más probable entonces es que se trate de un caso negativo, pero para confirmarlo debemos esperar por los resultados de laboratorio” finalizó manifestando el Dr. Rallé.

El pasado lunes estuvo presente en la ciudad de Gral. Güemes, el Dir de Epidemiología de la Provincia Dr. Francisco García Campos, quién mantuvo una reunión junto al intendente Carlos Rosso, con todos los Agentes Socio Ambientales que vienen trabajando en el descacharrado domiciliario, con la finalidad de escucharlos y generar nuevos criterios de trabajo, entre esos cambios, se anunció el acompañamiento de personal policial, para obligar a los propietarios de viviendas que sean visitadas, permitir el ingreso del personal debidamente identificado, para verificar sobre la posible presencia de reservorios para el mosquito. “un caso sospechoso, lo es no sólo por los síntomas que presenta el paciente, sino además por el contexto donde se da este caso, es decir, si no salió de la ciudad, si no estuvo en zonas de riesgo como Jujuy o países limítrofes, entonces es probable que no sea positivo, pero si su contexto es otro, entonces puede llegar a serlo, nosotros estamos trabajando con todos los casos como si fueran positivos, aplicando el protocolo para el Dengue con algunas pequeñas variantes, debemos incrementar las medidas de prevención, razón por lo cuál estamos hoy aquí en Güemes” manifestó el Dr. García Campos.

Por su parte el intendente Carlos Rosso, anunció la implementación de un intensivo trabajo conjunto entre la municipalidad y el hospital, implementando nuevas campañas de descacharrado, y generando conciencia en los vecinos para que eliminen todo posible reservorio del mosquito, como la medida más efectiva para evitar la propagación del Chikungunya.