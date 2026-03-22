Caso Adorni: arman su defensa y la interna no cede

El Gobierno avanza en la preparación de la documentación que presentará ante la Justicia en la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este, mientras el expediente suma medidas para determinar quién financió el traslado y bajo qué condiciones se realizó. En paralelo, el caso terminó de poner a flor de piel las tensiones internas dentro del Ejecutivo y dejó al jefe de Gabinete en una situación de desgaste político.

En la Casa Rosada aseguran que se reunirán todos los elementos solicitados por el juzgado de Ariel Lijo. Entre el material figuran registros de cámaras de la PSA, planes de vuelo requeridos a la ANAC, informes de facturación, movimientos en hangares y presentaciones ante la UIF. También se pidieron datos a la Secretaría General de la Presidencia, ARCA y Aduana para establecer si hubo respaldo institucional, viáticos o comisiones de servicio.

La investigación ya avanzó con el levantamiento del secreto fiscal de empresas y personas vinculadas al caso, mientras se busca reconstruir la trazabilidad del dinero. Según consta en el expediente, el vuelo de ida fue facturado en US$4.830 y el regreso formó parte de un paquete de diez vuelos por US$42.250.

Impacto político

Mientras el Ejecutivo arma la respuesta judicial, el impacto político del caso se hizo evidente. En el entorno presidencial reconocen que Adorni sigue en su cargo, pero lo describen "golpeado" y cuestionan la forma en que manejó la crisis. "Todo estuvo mal manejado", admiten en despachos oficiales, donde también señalan que la falta de una estrategia clara agravó el escenario.

El episodio profundizó la interna oficialista. Un sector impulsa una postura de confrontación política, mientras otro prefiere esperar a que "baje la espuma". Esa división también se refleja en la evaluación del caso: algunos consideran que no escalará, mientras otros advierten que podrían surgir nuevos elementos.

El desgaste del jefe de Gabinete también impactó en su exposición pública. Quien supo tener un rol central como vocero presidencial quedó a la defensiva y se mantuvo fuera del centro de la escena tras la difusión del escándalo.

Reconstruir su perfil político

Pese a ese escenario, en el oficialismo aseguran que buscará retomar la iniciativa. En los próximos días tiene previsto volver a mostrarse con reuniones con ministros, en un intento de reconstruir su perfil político. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que el margen es limitado. "Tiene 15 o 20 días más", advierten algunos funcionarios, que consideran que el episodio "está rayando el relato de Milei".

El caso también activó especulaciones sobre eventuales reemplazos. En los pasillos oficiales comenzaron a mencionarse nombres para sucederlo, mientras otros sectores sostienen que, de producirse un cambio, debería apuntarse a un perfil de menor exposición para bajar el peso del cargo. Varios nombres sonaron como posibles sucesores, entre ellos el ministro del Interior Diego Santilli y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello.