Falleció el empresario cárnico Franco Brunetti

Franco Brunetti perdió la vida en las últimas horas en un siniestro vial en la provincia de Buenos Aires. El empresario cárnico, líder en el sector, tenía 76 años y llevaba más de media década trabajando en el sector. El dueño de Frigoríficos Brunetti falleció luego de un grave accidente, junto a un acompañante. El siniestro ocurrió en el límite entre La Pampa y Buenos Aires, alrededor de las 21.30 en la Ruta Provincial 60, cerca de Rivera.

Una invitación para conocer las montañas terminó cambiándole la vida. Así comenzó la historia de Franco Brunetti en Salta, una provincia que en los años 80 todavía no tenía el desarrollo ganadero que hoy la posiciona a nivel nacional.

“Le dije a mi mujer: te invito a conocer Salta. Pero ella ya sospechaba que iba a ser por trabajo”, recordó entre risas. El viaje no solo marcó el inicio de una nueva etapa personal, sino también profesional. El frigorífico local y la ciudad lo convencieron de quedarse.

En aquel entonces, el panorama era muy distinto. “Había unas 250 mil cabezas de ganado criollo y no existía la genética que hoy caracteriza al norte”, explicó. Con el paso de los años, Brunetti fue protagonista de un proceso de transformación que impulsó razas como Braford y Brangus, claves en la mejora productiva.

“Transformamos a Salta en la mejor plaza de ganados y carnes del país”, sostuvo, al destacar el crecimiento del sector y la incorporación de tecnología en campos y feedlots.

Pero su historia empieza mucho antes. A los 15 años, sus padres lo emanciparon y le dieron un capital inicial para manejar una carnicería. Dos años después, se convirtió en el matarife más joven del país tras ingresar al Mercado de Liniers.

“Garantizo dos cosas: frescura, calidad e inocuidad sanitaria”, afirmó, al recordar sus primeros pasos en el oficio.

A lo largo de su trayectoria también atravesó momentos difíciles. Uno de los más duros fue a fines de los 80, cuando la crisis económica golpeaba fuerte y la desnutrición infantil se hacía visible en Salta. “Se morían diez o doce chicos por día”, recordó sobre un pedido desesperado del Hospital de Niños.

A lo largo de los años, Franco Brunetti no solo fue testigo del crecimiento del sector, sino que continuó impulsando iniciativas vinculadas a la industria cárnica y la innovación. En esa línea, uno de sus proyectos más recientes se concretó el 19 de junio de 2024, con la apertura de una carnicería atendida exclusivamente por mujeres, una propuesta que buscó no solo modernizar el rubro, sino también generar nuevas oportunidades laborales dentro de un ámbito históricamente masculinizado.

“Siempre el trabajo más delicado para la exportación lo realizaron las chicas”, afirmó, en referencia a los cortes destinados a mercados internacionales, aquel día de la inauguración.

“Esa experiencia la traemos a Salta. Las mujeres son más atentas, más delicadas, más higiénicas, más serviciales”, agregó, al definir la iniciativa como un proyecto con un fuerte componente cultural, que busca revalorizar su participación en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

Un proyecto que siguió el camino del éxito y fue emulado por varios empresarios del sector.