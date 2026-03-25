Polémica entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección: la esposa de Paredes rompió el silencio

El escándalo que sacude al mundo del espectáculo y el fútbol sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que se viralizaran versiones sobre supuestos chats de Emilia Mernes con un jugador de la Selección argentina casado, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, salió a aclarar su situación y puso freno a los rumores.

Todo comenzó cuando el periodista Ángel de Brito reveló que la cantante habría mantenido un intercambio de mensajes con un futbolista de la Scaloneta. Aunque no se dio a conocer el nombre, la información generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular teorías y posibles involucrados.

Qué dijo Camila Galante

En ese contexto, Galante fue consultada por la periodista Paula Varela y respondió de manera tajante: “No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”. Con esa frase, buscó despegar a su pareja del escándalo que lo había puesto en el centro de las versiones.

Además, la empresaria dejó en claro su malestar por la reiteración de este tipo de rumores: “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”, expresó, marcando distancia de la polémica.

Hay mensajes que aún no se hicieron públicos

Mientras tanto, el tema sigue creciendo en redes sociales, donde también se instaló la versión de que el chat habría sido con otro jugador -y que existirían más intercambios que aún no se hicieron públicos-, lo que alimenta aún más el misterio en torno al caso.

En paralelo, trascendió que varias parejas de futbolistas habrían dejado de seguir a Emilia Mernes en redes sociales, lo que sumó otro condimento a la historia. Según se comentó en programas de espectáculos, esa reacción habría sido en solidaridad con la mujer del jugador involucrado.