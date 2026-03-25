General Mosconi: Tuvo eco el pedido de la intendente para los docentes locales

El 27 de febrero la Junta de Calificación y Disciplina que debía designar en los diferentes cargos a los docentes del departamento San Martín, se constituyó en Tartagal. Una de las primeras en llegar fue la intendente Ana Guerrero Palma de General Mosconi acompañada por la concejal Margarita López y un grupo de docentes de esa localidad. Ambas funcionarias pedían que en una localidad devastada hace años por la desocupación, se priorizara a los docentes residentes de Mosconi.

"Lo digo bien y con todo respeto a todos los docentes de la provincia de Salta, pero yo soy intendente de Mosconi y me toca ver por mi gente; hay docentes de otros departamentos que realizan cambios de domicilio de último momento para quedarse con los cargos en la zona, solo para abandonarlos meses después buscando regresar a sus ciudades de origen. Este turismo docente genera un doble perjuicio porque los alumnos pierden la continuidad de sus maestros a mitad del ciclo lectivo. Pero también porque los docentes locales son desplazados por quienes tienen mayor puntaje pero nulo arraigo" expresó en ese momento la intendente mosconense.

Al plantear la frustración que viven los docentes de Mosconi, Vespucio y Coronel Cornejo, pertenecientes a ese municipio, Guerrero Palma expresó: "Existe una desigualdad estructural ya que los docentes de los centros urbanos acceden a capacitaciones que otorgan puntaje con mayor facilidad, mientras que los maestros de comunidades rurales o alejadas quedan rezagados por razones geográficas y económicas y es por eso que nuestros docentes padecen años para lograr una suplencia o un interinato. Dejé un pedido formal ante las autoridades de la junta pero voy a llevar el reclamo ante la Legislatura Provincial".

En una comunidad pequeña como General Mosconi la decisión de Guerrero Palma se conoció enseguida y no dejó de generar posturas diferentes. Algunos celebraron su actitud pero otros la acusaron de "hacer política con la necesidad de los maestros" y hasta de usar sus influencias para beneficiar a docentes de su pueblo. Acostumbrada a generar polémicas, se llamó a silencio. Pero después de las designaciones muchos docentes mosconenses habían conseguido interinatos y suplencias en diferentes establecimientos de su municipio. "Acá se comenta que la mayoría de los chicos consiguieron el nombramiento y no se escuchó a nadie reclamar por haberse quedado sin lugar" explicó una periodista de la localidad.

"Yo respeto a todos los docentes"

"Yo no sé si los designaron a todos los docentes que ese día se presentaron en la escuela Uriburu pero sí me llegó el dato de que fueron muchos. Algunos me llamaron por teléfono, me dejaron mensajes y hasta regalitos. Ojalá que lo que comentan mis vecinos sea verdad porque como dije en ese momento, yo respeto a todos los docentes pero soy intendenta de Mosconi y tengo que ver por los mosconenses" expresó Ana Guerrero.