Según Trump, Irán renunció a tener armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear".

"Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido", aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que, en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado "¿cuáles son los diez puntos principales?" en lo que respecta a las demandas de EEUU para parar la guerra.

"Les respondí: 'los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear'", aseveró el magnate neoyorquino.

"Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear", afirmó rotundo.

En el transcurso de una ronda de diálogo sobre el programa nuclear iraní a final de febrero, EEUU inició los bombardeos argumentando que la república islámica suponía una amenaza directa e inminente, aunque varios expertos han planteado dudas sobre lo cerca que estaba Teherán de desarrollar una bomba atómica, a la vez que los razonamientos de la Casa Blanca han sido confusos y contradictorios.

En el acto, Trump subrayó ayer que, tras matar a varias figuras de la cúpula iraní -entre ellos el líder supremo Alí Jamenei-, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas" y aseguró que, aunque no se fía de ellos, estos interlocutores le han hecho a su país "un regalo muy grande".

El presidente estadounidense no quiso dar muchos más detalles sobre ese "regalo", y solo dijo que "tiene un valor económico tremendo", que está "relacionado con el petróleo y el gas" y con el flujo de crudo en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Paños fríos de Teherán

Ayer, la embajada de Irán en Pakistán tachó de "engaño" la oferta de negociaciones de Estados Unidos y rechazó cualquier diálogo con Washington, un posicionamiento que enfría el intento de mediación encabezado por Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Irán considera la petición de negociaciones de EEUU como un nuevo intento de engaño para reponerse, encontrar lagunas y buscar conexiones para intensificar los ataques nuevamente", sentenció la embajada iraní en la capital pakistaní a través de la red social X, apenas horas después de que Pakistán confirmara su ofrecimiento como mediador entre Irán, EEUU e Israel.

La misión diplomática iraní afirmó que "la confianza es nula tras dos rondas de ataques en medio de las conversaciones" y que, "con intimidación y retórica totalitaria, no hay ninguna posibilidad".

Estrecho de Ormuz

La misión de Irán ante la ONU afirmó ayer en su perfil de X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz.

Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen "actos de agresión contra Irán" y que cumplan "con las normas de seguridad declaradas" pueden transitar de manera "segura" por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes.

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita el 20 % del crudo que se exporta a nivel global, y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que la nación persa le ha hecho a su país "un regalo muy grande" ligado al enclave, aunque el mandatario no quiso dar más detalles al respecto.