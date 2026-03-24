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Internacionales

EEUU envió a Irán un plan de 15 puntos destinado a un alto el fuego de un mes

Según medios israelíes, el plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar nunca armas nucleares.
Martes, 24 de marzo de 2026 21:26
Donald Trump.

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Washington ha entregado a Irán un plan de 15 puntos para un acuerdo de alto el fuego de un mes de duración, informó el martes por la noche el Canal 12 de Israel.

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El informe, citando fuentes familiarizadas con el asunto, indicó que los asesores del presidente estadounidense Donald TrumpJared Kushner y Steve Witkoff, están promoviendo un plan para una pausa inmediata en las hostilidades, utilizando un plazo de 30 días para finalizar un acuerdo de 15 puntos.

Según se informa, el plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar nunca armas nucleares.

Además, Teherán estaría obligado a poner fin a la financiación y el armamento de grupos aliados en la región y a garantizar que el Estrecho de Ormuz siga siendo una vía marítima internacional abierta.

El plan también exige que Irán limite su producción de misiles y restrinja su uso futuro estrictamente a la autodefensa, según relevameinto de la Agencia Noticias Argentinas.

Qué ofrece EEUU

A cambio, Washington ofrece el levantamiento total de las sanciones, asistencia para el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, al sur de Irán, donde se encuentra la central nuclear del mismo nombre, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de “restablecimiento” que permite la reimposición de las sanciones de la ONU contra Irán, previamente levantadas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un firme opositor a cualquier acuerdo con Irán, no ha emitido ningún comentario oficial.

El lunes advirtió sobre un posible acuerdo diplomático con Irán, afirmando que no se debe confiar en el “régimen actual” iraní.

Esta situación se produce en medio de una creciente tensión regional tras los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el 28 de febrero.

Irán y sus aliados regionales han respondido con ataques contra intereses israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.

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