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Salta

Presentan el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del PJ salteño

Hoy a las 11,30 en Mitre 23. La iniciativa busca garantizar elecciones transparentes con paridad real, participación territorial y representación de las minorías.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 01:03
La sede del Partido Justicialista de Salta.

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El Foro Provincial Justicialista convocó a una conferencia de prensa programada para hoy a las 11,30 en el Salón Wayar Tedín del Centro Cultural América. En ese marco será presentado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de Salta. "Después de varios meses de trabajo hemos terminado el proyecto integral de reforma", remarcó el diputado provincial Luis Gerardo Mendaña en la invitación extendida "a todos los compañeros y compañeras". Mabel Morales, otra congresal nacional del PJ Distrito Salta, aclaró que "este hecho no es un trámite; es una firme decisión política nacida desde nuestra más profunda convicción militante".

Otras voces referentes del justicialismo destacaron que en el proyecto se introdujo la creación de una Escuela de Formación Política permanente y se jerarquiza a las unidades básicas como "núcleo vivo de la comunidad organizada", además de otorgarle "reconocimiento institucional a la Histórica Comisión de Homenaje".

Precisaron que la iniciativa busca asegurar la paridad real, la participación territorial y la representación de las minorías; garantizar elecciones transparentes y proporcionales para todos los afiliados, y modernizar el Partido sin renunciar a su doctrina. "Este proyecto de reforma está a favor de todo el justicialismo salteño", afirmaron.

 

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