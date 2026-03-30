Bolivia se juega la última ficha para volver a jugar un Mundial

Bolivia jugará esta noche ante Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026, en busca de la clasificación, en un partido que acaparará toda la atención sudamericana, y que se disputará en la ciudad mexicana de Monterrey desde las 00.00 horas de este miércoles 1 de abril.

Ambos sueñan con una clasificación histórica a la Copa del Mundo. Bolivia no la juega desde 1994 e Irak desde 1986, su única participación. Será un duelo muy parejo en el que la Verde intentará repetir lo hecho ante Surinam para regresar a la máxima competición internacional.

En el seleccionado sudamericano, que viene de ganarle a Surinam, confían en el fútbol de Ramiro Vaca y en los goles de Miguel Terceros, autor del segundo contra Surinam. También necesitan que los centrales Luis Haquin y Efraín Morales estén sólidos y atentos.

Irak no tiene nombres de primer nivel pero sí algunos jugadores del fútbol europeo, como el delantero Ali Al-Hamadi o los mediocampistas Marko Farji y Zidane Iqbal.