La política salteña despide con pesar a Álvaro Ulloa de la Serna

Álvaro Ulloa de la Serna era hijo del exgobernador y exsenador nacional por Salta, Roberto Augusto Ulloa, formó parte en distintas etapas del Partido Renovador de Salta; posteriormente del Partido Propuesta Salteña y de la coalición Juntos por el Cambio. Construyó un importante recorrido político dentro del espacio renovador y fue protagonista de distintos procesos políticos provinciales, manteniendo siempre una participación activa en la vida institucional salteña.

Por eso este lunes el arco político salteño recibió con mucho impacto la noticia de su fallecimiento, ya que su figura estuvo ligada durante décadas a la construcción política local. De acuerdo a lo que se conoció, Ulloa venía batallando con una enfermedad terminal. No hubo velatorio y a las 14 de ayer sus restos fueron llevados a cremación.

Trayectoria

Alvaro Ulloa desarrolló su carrera dentro del Partido Renovador de Salta, donde ocupó roles clave y se posicionó como uno de los referentes del espacio. Su paso por el ámbito legislativo lo llevó a desempeñarse como presidente del Concejo Deliberante, función desde la cual tuvo participación activa en debates y decisiones institucionales.

Uno de los momentos que marcó su recorrido político se dio en 2006, tras las internas del PRS. Luego del triunfo de Andrés Zottos y su posterior alineamiento con el kirchnerismo, Ulloa impulsó junto a Ricardo Gómez Diez la creación del Partido Propuesta Salteña, una nueva estructura que buscó consolidar otra alternativa dentro del escenario provincial.

Con el paso de los años, su actividad política se extendió hacia otros espacios, incluyendo la coalición Juntos por el Cambio. En el plano nacional, también tuvo funciones en el Estado: fue delegado en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cargo que desempeñó hasta fines de 2019, donde promovió iniciativas vinculadas a la igualdad y la convivencia democrática.

Salta despide así a un hombre caracterizado por su apertura y su tolerancia, sin renunciar a las posturas firmes y al compromiso político. Alvaro Ulloa de Serna fue una persona de bien, que trabajó hasta el final de su vida por el bienestar y la justicia en una provincia que amaba y donde dejó su huella.

Será recordado

Álvaro Ulloa de la Serna era abogado y dirigente político con una extensa trayectoria en el ámbito provincial. Se desempeñó como Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta y también fue presidente del Concejo Deliberante capitalino. Además, ocupó el cargo de director del INADI en la provincia durante la gestión nacional de Mauricio Macri.