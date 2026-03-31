El sueño norteño: Corredor bioceánico de Capricornio

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay presentó en Montevideo recientemente el estado de avance del Corredor Bioceánico de Capricornio, incluyendo el puente de integración en Carmelo Peralta y los accesos viales asociados. Se trató del segundo encuentro de la Red de Infraestructura y Transporte del Consenso de Brasilia donde se analiza el proyecto que implica una inversión de USD 1.200 millones para conectar 531 km de carretera que atraviesa el Chaco paraguayo.

El corredor bioceánico de Capricornio permitirá conectar los océanos Atlántico y Pacífico, reduciendo los tiempos de transporte en hasta 14 días y cerca de 4.000 millas náuticas en rutas comerciales internacionales; el encuentro concluyó con la reafirmación del compromiso de fortalecer la integración regional a través del desarrollo de la infraestructura y el trabajo coordinado en corredores estratégicos.

Una de las obras más relevantes es el puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay que unirá Carmelo Peralta en Paraguay con Porto Murtinho en la República federativa de Brasil. A fines de febrero de 2026, la obra presentaba un avance del 82,58%, con proyecciones de alcanzar el 84,58% en marzo ya que solo restan ejecutar 70 metros de calzada en el tramo central para completar la unión estructural del puente.

San Martín y Orán

En una reunión en la que participaron representantes de 12 países del América del Sur, Salta estuvo representada vía zoom por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda y el subjefe de Policía, Walter Toledo. Y paralelamente una mesa conformada por comerciantes y empresarios de los departamentos San Martín y Orán volvieron a reunirse al entender que "somos el corazón del Corredor bioceánico de Capricornio y aunque son momentos de dificultad no podemos quedarnos de brazos cruzados y por el contrario, tenemos que ser pro activos difundiendo esta información que para el norte representa una oportunidad única, generando espacios de diálogo e interiorizando a nuestros representantes todo lo que esto significaría en materia de desarrollo integral" precisó el dirigente y comerciante de General Mosconi, Víctor Rivero.

"Lo que tenemos que pedir es la atención de nuestros representantes porque hacer realidad este corredor implica en territorio argentino la construcción de 20 kilómetros de ruta que van desde el límite con Paraguay hasta Santa Victoria Este donde se inicia la provincial 54. Y sobre la ruta nacional 34, su reparación integral desde la localidad de Urundel hasta Salvador Mazza. Vemos cómo los tramos que requieren las inversiones más fuertes ya se están concretando como el puente que unirá Paraguay con Brasil lo que para toda esa región ya genera una enorme expectativa de desarrollo. Hay otros trabajos que lleva adelante Paraguay hasta concretar la pavimentación hasta el límite con Argentina, de modo que la infraestructura vial que nos conecte con Paraguay y Brasil será directa. En cuánto a nuestro país se requerirá la construcción de un nuevo puente sobre el Pilcomayo que conecte Paraguay con Argentina por los requerimientos que el transporte internacional tendrá cuando este corredor esté en marcha. Pero aún antes de que esto suceda, como región norte que comprendemos los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia vamos a contar con una salida directa hacia el estado brasilero de Mato Grosso do Sul lo que también es una oportunidad de desarrollo".

Indiferencia política

Caleb Rivero explicó que "cuando en Salta Capital se habla del bioceánico pareciera ser que el tramo argentino comienza en Güemes y termina en el paso de Sico. Jujuy está invirtiendo en autopistas por lo que nos favorecen las obras de nuestra vecina provincia pero necesitamos la atención de nuestras autoridades de Salta. En esta región con el enorme potencial de desarrollo que se nos abre, que no tengamos un aeropuerto a pesar que el aeródromo de Mosconi cuenta con una pista tan extensa como Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires es algo que no se entiende. Escuchamos que se quiere impulsar la construcción del aeropuerto de Cafayate pero desde una mirada estratégica nadie puede desconocer que contar con un aeropuerto en condiciones de operatividad plena en el mismo corredor que unirá dos océanos y 4 países del Cono Sur es de una enorme ventaja para toda la provincia de Salta".

El empresariado norteño siente que esta oportunidad que se abre para el norte argentino -ya sea que se elijan Paso de Sico o de Jama, puerto de Mejillones o de Iquique-, será una de las últimas para la región que supo generar riquezas por más de 9 décadas y solventar las arcas provinciales y los créditos internacionales con el petróleo y el gas. Ninguno desconoce que grandes regiones de Salta en las que se invirtió en turismo, conectividad e infraestructura se lograron concretar gracias a las regalías hidrocarburíferas de San Martín, Rivadavia y Orán que sustentaron créditos millonarios mientras el norte, donde se generaba toda esa riqueza hoy implora por el mantenimiento aunque más no fuera de una ruta nacional en condiciones.

"No pedimos que nos regalen nada, solo queremos obras de infraestructura para trabajar y producir como lo hemos hecho siempre desde una región que con madera, hidrocarburos, ganadería o agricultura jamás hemos dejado de aportar a la nación y a la provincia" remarca Víctor Caleb Rivero, expresando el sentir de los comerciantes y pequeños empresarios locales como también de grandes productores.